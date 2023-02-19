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В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/trevoga-1852937893.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:46
2023-02-19T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.Так, сигнал звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях.Тревога началась в промежутке с 9:36 по 9:39 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
https://ria.ru/20230218/obekt-1852856935.html
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в мире, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область
09:46 19.02.2023 (обновлено: 10:12 19.02.2023)
 
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины и части подконтрольных Киеву областей объявили тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.
Так, сигнал звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях.
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Вчера, 14:50Специальная военная операция на Украине
В Хмельницком поразили военный объект, сообщили власти
Тревога началась в промежутке с 9:36 по 9:39 мск.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.
Доброволец из отряда Эспаньола о разведке боем украинскими новичками - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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