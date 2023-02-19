09:46 19.02.2023 (обновлено: 10:12 19.02.2023)
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины и части подконтрольных Киеву областей объявили тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.
Так, сигнал звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях.
Тревога началась в промежутке с 9:36 по 9:39 мск.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.
Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.