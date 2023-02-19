https://ria.ru/20230219/trevoga-1852937893.html

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:46

2023-02-19T09:46

2023-02-19T10:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.Так, сигнал звучит в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях.Тревога началась в промежутке с 9:36 по 9:39 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.В конце ноября глава правления национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что за время российских ударов повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 ноября сообщил, что почти половина энергетической системы государства вышла из строя.Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил в декабре, что полноценное восстановление энергетической системы Украины в сложившейся ситуации невозможно.

https://ria.ru/20230218/obekt-1852856935.html

https://ria.ru/20230219/novichki-1852936297.html

украина

одесская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, одесская область