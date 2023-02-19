https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html

Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"

Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня" - РИА Новости, 19.02.2023

Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"

Необходимо решительно выступать против "независимости Тайваня" для сохранения стабильности в Тайваньском проливе, заявил член политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:55

2023-02-19T15:55

2023-02-19T16:00

в мире

сша

китай

тайвань

ван и (политик)

энтони блинкен

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Необходимо решительно выступать против "независимости Тайваня" для сохранения стабильности в Тайваньском проливе, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. "Для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа одного Китая", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Ван И подчеркнул, что Вашингтон должен "уважать исторические факты", а также на деле выполнять свои политические обязательства и следовать своей позиции о том, что США не поддерживают "независимость Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230219/kitay-1852930202.html

https://ria.ru/20230218/tayvan-1852860701.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, тайвань, ван и (политик), энтони блинкен, нэнси пелоси