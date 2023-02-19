Рейтинг@Mail.ru
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня" - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/tayvan-1852980269.html
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня" - РИА Новости, 19.02.2023
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"
Необходимо решительно выступать против "независимости Тайваня" для сохранения стабильности в Тайваньском проливе, заявил член политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:55
2023-02-19T16:00
в мире
сша
китай
тайвань
ван и (политик)
энтони блинкен
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b3fdfc6cf72d0570e734399530c7fc47.jpg
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Необходимо решительно выступать против "независимости Тайваня" для сохранения стабильности в Тайваньском проливе, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. "Для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа одного Китая", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР. Ван И подчеркнул, что Вашингтон должен "уважать исторические факты", а также на деле выполнять свои политические обязательства и следовать своей позиции о том, что США не поддерживают "независимость Тайваня". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230219/kitay-1852930202.html
https://ria.ru/20230218/tayvan-1852860701.html
сша
китай
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_96acd5f77e50626e27c3f2acdc33e259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, тайвань, ван и (политик), энтони блинкен, нэнси пелоси
В мире, США, Китай, Тайвань, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Нэнси Пелоси
15:55 19.02.2023 (обновлено: 16:00 19.02.2023)
 
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"

Ван И в разговоре с Блинкеном заявил о необходимости противостоять "независимости Тайваня"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Необходимо решительно выступать против "независимости Тайваня" для сохранения стабильности в Тайваньском проливе, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.
"Для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа одного Китая", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 08:09
Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая
Ван И подчеркнул, что Вашингтон должен "уважать исторические факты", а также на деле выполнять свои политические обязательства и следовать своей позиции о том, что США не поддерживают "независимость Тайваня".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
18 февраля, 15:35
Тайвань никогда не был и не будет страной, заявил Пекин
 
В миреСШАКитайТайваньВан И (политик)Энтони БлинкенНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала