15:55 19.02.2023 (обновлено: 16:00 19.02.2023)
Ван И призвал Блинкена противостоять "независимости Тайваня"
Ван И в разговоре с Блинкеном заявил о необходимости противостоять "независимости Тайваня"
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Необходимо решительно выступать против "независимости Тайваня" для сохранения стабильности в Тайваньском проливе, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене.
"Для сохранения стабильности в Тайваньском проливе необходимо решительно выступать против независимости Тайваня и искренне придерживаться принципа одного Китая", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что Вашингтон должен "уважать исторические факты", а также на деле выполнять свои политические обязательства и следовать своей позиции о том, что США не поддерживают "независимость Тайваня".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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