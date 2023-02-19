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Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/taynik-1852972250.html
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ - РИА Новости, 19.02.2023
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ
Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами и оружием в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР, передает корреспондент... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:01
2023-02-19T15:48
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами и оружием в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Поисково-разведывательные мероприятия прошли в Славяносербском районе. Тайник нашли в одном из брошенных домов, оружие и боеприпасы были оставлены украинскими военными при отступлении. "Нам сегодня была поставлена задача - проверить места, где находились ВСУ-шники. Проверили, и сразу стало ясно, что они здесь были. Паек был, (были и) хорошо оборудованные места для сна. Видно, что их здесь было до взвода", - рассказал сотрудник Росгвардии. Тайник был найден при проверке прилегающих строений на участке. Со слов бойца, это обычная практика, когда спешно отступающие украинские военнослужащие бросают оружие и боекомплект. На месте были обнаружены боеприпасы советского и натовского образца, а также гранатомет иностранного производства. "Сегодня мы нашли две ТМ-ки (противотанковая мина - ред.), выстрелы под РПГ, ВОГи (боеприпасы для подствольного гранатомета - ред.) натовского образца - польские, две МОН-50 (противопехотная мина), гранатомет натовского образца и патроны калибра 5.45", - рассказал боец. Найденные боеприпасы передаются сотрудникам МВД ЛНР на хранение, а те образцы, которые не пригодны для транспортировки, уничтожаются при помощи подрыва саперами Росгвардии.
https://ria.ru/20230219/bunker-1852968185.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Схрон с оружием в освобожденном населенном пункте ЛНР
Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и оружия в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР.
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
15:01 19.02.2023 (обновлено: 15:48 19.02.2023)
 
Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник с боеприпасами и оружием, оставленный ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами и оружием в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Поисково-разведывательные мероприятия прошли в Славяносербском районе. Тайник нашли в одном из брошенных домов, оружие и боеприпасы были оставлены украинскими военными при отступлении.
"Нам сегодня была поставлена задача - проверить места, где находились ВСУ-шники. Проверили, и сразу стало ясно, что они здесь были. Паек был, (были и) хорошо оборудованные места для сна. Видно, что их здесь было до взвода", - рассказал сотрудник Росгвардии.
Тайник был найден при проверке прилегающих строений на участке. Со слов бойца, это обычная практика, когда спешно отступающие украинские военнослужащие бросают оружие и боекомплект. На месте были обнаружены боеприпасы советского и натовского образца, а также гранатомет иностранного производства. "Сегодня мы нашли две ТМ-ки (противотанковая мина - ред.), выстрелы под РПГ, ВОГи (боеприпасы для подствольного гранатомета - ред.) натовского образца - польские, две МОН-50 (противопехотная мина), гранатомет натовского образца и патроны калибра 5.45", - рассказал боец.
Найденные боеприпасы передаются сотрудникам МВД ЛНР на хранение, а те образцы, которые не пригодны для транспортировки, уничтожаются при помощи подрыва саперами Росгвардии.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
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