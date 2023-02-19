https://ria.ru/20230219/taynik-1852972250.html

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ - РИА Новости, 19.02.2023

Росгвардия и ФСБ обнаружили в ЛНР тайник, оставленный ВСУ

Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами и оружием в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР, передает корреспондент... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:01

2023-02-19T15:01

2023-02-19T15:48

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ России обнаружили тайник с боеприпасами и оружием в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. Поисково-разведывательные мероприятия прошли в Славяносербском районе. Тайник нашли в одном из брошенных домов, оружие и боеприпасы были оставлены украинскими военными при отступлении. "Нам сегодня была поставлена задача - проверить места, где находились ВСУ-шники. Проверили, и сразу стало ясно, что они здесь были. Паек был, (были и) хорошо оборудованные места для сна. Видно, что их здесь было до взвода", - рассказал сотрудник Росгвардии. Тайник был найден при проверке прилегающих строений на участке. Со слов бойца, это обычная практика, когда спешно отступающие украинские военнослужащие бросают оружие и боекомплект. На месте были обнаружены боеприпасы советского и натовского образца, а также гранатомет иностранного производства. "Сегодня мы нашли две ТМ-ки (противотанковая мина - ред.), выстрелы под РПГ, ВОГи (боеприпасы для подствольного гранатомета - ред.) натовского образца - польские, две МОН-50 (противопехотная мина), гранатомет натовского образца и патроны калибра 5.45", - рассказал боец. Найденные боеприпасы передаются сотрудникам МВД ЛНР на хранение, а те образцы, которые не пригодны для транспортировки, уничтожаются при помощи подрыва саперами Росгвардии.

https://ria.ru/20230219/bunker-1852968185.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Схрон с оружием в освобожденном населенном пункте ЛНР Сотрудники Росгвардии совместно с ФСБ обнаружили схрон боеприпасов и оружия в одном из освобожденных населенных пунктов ЛНР. 2023-02-19T15:01 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, луганская народная республика