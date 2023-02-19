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В Минобороны Франции рассказали, когда танки AMX-10RC доставят на Украину - РИА Новости, 19.02.2023
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В Минобороны Франции рассказали, когда танки AMX-10RC доставят на Украину
В Минобороны Франции рассказали, когда танки AMX-10RC доставят на Украину - РИА Новости, 19.02.2023
В Минобороны Франции рассказали, когда танки AMX-10RC доставят на Украину
Колесные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены в конце следующей недели, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:03
2023-02-19T22:04
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
нато
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Колесные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены в конце следующей недели, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien. "Обучение персонала практически завершено. Эти танки будут доставлены в конце следующей недели", - сказал министр. Он не уточнил количество танков, которое будет доставлено Киеву. При этом ранее на этой неделе издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии сообщило, что Киев получит 14 бронемашин. Лекорню также отметил, что "не исключает" того, что Франция, как и Великобритания, начнет подготовку украинских пилотов. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолетов Украине, а также танков Leclerc. Лекорню отметил, что "передача Украине самолtтов заключает в себе очень сложные логистические и практические вопросы", однако повторил, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, НАТО
22:03 19.02.2023 (обновлено: 22:04 19.02.2023)
 
В Минобороны Франции рассказали, когда танки AMX-10RC доставят на Украину

Минобороны Франции: колесные танки AMX-10RC доставят на Украину в конце следующей недели

© Фото : Public DomainФранцузский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : Public Domain
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10RC. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Колесные танки AMX-10RC, которые Франция направила Украине, будут доставлены в конце следующей недели, сообщил глава минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien.
"Обучение персонала практически завершено. Эти танки будут доставлены в конце следующей недели", - сказал министр.
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Он не уточнил количество танков, которое будет доставлено Киеву. При этом ранее на этой неделе издание Forces Operations со ссылкой на источники в армии сообщило, что Киев получит 14 бронемашин.
Лекорню также отметил, что "не исключает" того, что Франция, как и Великобритания, начнет подготовку украинских пилотов.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что не исключает возможность поставок боевых самолетов Украине, а также танков Leclerc.
Лекорню отметил, что "передача Украине самолtтов заключает в себе очень сложные логистические и практические вопросы", однако повторил, что для Парижа "нет табу" в вопросе возможных поставок Украине истребителей.
Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Ранее в МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюНАТО
 
 
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