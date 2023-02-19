15:58 19.02.2023 (обновлено: 16:42 19.02.2023)
Киев к апрелю получит 50 из 320 обещанных танков, пишут СМИ
Times: Киев к апрелю получит менее четверти от общего числа обещанных Западом танков
© AP Photo / Joerg SarbachНемецкий танк Leopard 2 A6 на военном полигоне
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкий танк Leopard 2 A6 на военном полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Киев к началу апреля получит менее четверти от общего числа танков, обещанных западными странами Украине, сообщает британская газета Times.
"Киев ожидает, что его сторонники направят в сумме до 320 западных танков, но, согласно оценкам, лишь 50 достигнут линии фронта к началу апреля", — говорится в сообщении газеты.
Это вызывает беспокойство у Украины и ее союзников, так как полсотни боевых машин не окажут существенного влияния на боевые действия, указало издание.
Как пишет газета, пока Великобритания пообещала направить республике четыре танка Challenger 2 в составе первой партии. Польша работает над отправкой подразделения, включающего 14 танков Leopard 2 из своих запасов, а батальон из 14 танков из Германии укомплектован лишь наполовину. Канада направляет четыре танка Leopard 2, Португалия поставит три в марте. Кроме того, Норвегия заявляла, что в какой-то момент передаст восемь танков, Финляндия также готовится отправить несколько Leopard 2.
В среду глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что вопреки ранним обещаниям альянс по поддержке Украины сможет поставить лишь половину батальона более современных танков Leopard 2 A6. Связано это в том числе с тем, что Нидерланды и Дания пока не готовы участвовать в поставках. Амстердам согласился только на передачу боеприпасов к танкам, а Копенгаген пока лишь оценивает варианты своего участия.
Берлин ранее сообщал о планах создать "танковый альянс", который смог бы поставить Украине два батальона танков Leopard 2, что составляет около 90 боевых машин в немецкой военной трактовке и 60 — в украинской. Позднее правительство заявило, что "батальон" стоит понимать именно с точки зрения страны, куда танки поставляются.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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