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Источник сообщил о стрельбе в торговом центре в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.02.2023
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Источник сообщил о стрельбе в торговом центре в Ростове-на-Дону
Источник сообщил о стрельбе в торговом центре в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 19.02.2023
Источник сообщил о стрельбе в торговом центре в Ростове-на-Дону
Неизвестный мужчина устроил драку и открыл стрельбу из травматического оружия в торгово-развлекательном центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T21:00
2023-02-19T21:00
происшествия
ростов-на-дону
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный мужчина устроил драку и открыл стрельбу из травматического оружия в торгово-развлекательном центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье. По его данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в магазине на проспекте Королева 10/4. "Неизвестный выстрелил из травматического оружия", - сказал источник, добавив, что после этого он устроил драку с двумя другими мужчинами, повредив одному кисть, а другого ударил в грудь. В ГУМВД России по Ростовской области агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. "Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель ведомства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В начале февраля в другом торговом центре города - "Димбо" - произошел еще один инцидент со стрельбой. Как рассказал тогда РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия, переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Никто не пострадал. Со слов собеседника агентства, у мужчины были отклонения в психике. На следующий день подозреваемого удалось задержать в одной из гостиниц города. У мужчины изъяли самозарядное ружье. Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство", мужчина арестован.
https://ria.ru/20230216/strelba-1852405437.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
21:00 19.02.2023
 
Источник сообщил о стрельбе в торговом центре в Ростове-на-Дону

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из "травмата" в торговом центре в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестный мужчина устроил драку и открыл стрельбу из травматического оружия в торгово-развлекательном центре "Орбита" в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье.
По его данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу в магазине на проспекте Королева 10/4.
"Неизвестный выстрелил из травматического оружия", - сказал источник, добавив, что после этого он устроил драку с двумя другими мужчинами, повредив одному кисть, а другого ударил в грудь.
В ГУМВД России по Ростовской области агентству сообщили, что по данному факту проводится проверка. "Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления", - сказал представитель ведомства.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 14:09
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В начале февраля в другом торговом центре города - "Димбо" - произошел еще один инцидент со стрельбой. Как рассказал тогда РИА Новости работник ТЦ, который стал очевидцем происшествия, переполох устроил бывший сотрудник, стрелял он холостыми, охранник сумел выбить оружие из его рук и включил сирену, напугавшую злоумышленника. Никто не пострадал. Со слов собеседника агентства, у мужчины были отклонения в психике. На следующий день подозреваемого удалось задержать в одной из гостиниц города. У мужчины изъяли самозарядное ружье. Уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство", мужчина арестован.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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