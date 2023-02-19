https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1853030917.html

Спецоперация, 19 февраля: Киев выпустил 40 ракет из РСЗО по Донецку

Спецоперация, 19 февраля: Киев выпустил 40 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 19.02.2023

Спецоперация, 19 февраля: Киев выпустил 40 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские силовики за две минуты выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО, под обстрелом оказался в том числе и центр города. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:41

2023-02-19T22:41

2023-02-19T22:49

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виктория нуланд

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские силовики за две минуты выпустили по Донецку 40 ракет из РСЗО, под обстрелом оказался в том числе и центр города. "Южная" группировка войск ВС РФ уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня. Ход операцииНа Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах. Группировка российских войск "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, за сутки он потерял до 70 убитыми и ранеными, шесть единиц техники, а также два склада с топливом и боеприпасами. По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и огнеметчики группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара. На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК "Бук-М1". Вооруженные силы РФ крылатыми ракетами уничтожили пункт дислокации беспилотных летательных аппаратов противника в окрестностях областного центра Хмельницкий на западе Украины. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников. Обращение Путина и слова НуландПрезидент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию уделит внимание специальной военной операции, сейчас все ждут оценку происходящего, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также прокомментировал инициативу лидера Белоруссии Александра Лукашенко о переговорах с участие РФ и США, заявив, что готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет. Слова о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, и роль Штатов как главного провокатора международной напряженности, заявил Песков, комментируя высказывание заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, заявившей, что Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму, назвав их "законными целями". По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если Крым "как минимум не будет демилитаризован". Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры "Альфа-банка". Мюнхенская конференцияВ воскресенье продолжилась Мюнхенская конференция по безопасности, где Россия представлена не была. Председатель конференции Кристоф Хойсген в завершающей форум речи заявил, что у Запада "больше выдержки", чем у президента РФ Владимира Путина. Также на полях конференции прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и члена политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Блинкен заявил, что США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России "летальной" военной помощи в ее действиях на Украине. Эта тема, по его словам, затрагивалась на состоявшейся в субботу в Германии встрече с Ван И, которого Блинкен предупредил о "серьезных последствиях" поддержки РФ. Блинкен предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине, сообщил госдепартамент. Ван И также провёл встречу с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, заявил ему, что украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня. На встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем Ван И заявил, что Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса. Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса, заявил Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Мюнхене. Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье, заявил Боррель. Украина вряд ли станет членом НАТО, но может рассчитывать на партнерство со стороны Европы и США, считает член совета по внешнеполитическим вопросам при госдепартаменте США, колумнист агентства Блумберг Хол Брэндс. Киев бьет по Донецку и готовит провокациюИз Европы на Украину доставили контейнеры с радиоактивными веществами для провокации с целью обвинения Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН продолжает подготовку к проведению масштабной провокации для обвинения РФ в якобы "грубом нарушении" в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Администрация США требует от Киева наступательных операций, чтобы оправдать оказываемую помощь, сообщает издание Politico. Как говорится в сообщении, Белый дом потребовал от Киева "закрепить свои достижения и, возможно, нанести контрудар". США должны дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, считает глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон регулярно обсуждает нужны Киева в вооружениях. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. Попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, также повреждены автомобили возле Свято-Преображенского собора. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что при обстреле центра Донецка один человек погиб, ещё 11 ранены.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230219/oruzhie-1853022680.html

россия

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сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, ван и (политик), владимир путин, виктория нуланд, евросоюз, оон, бук (зенитный ракетный комплекс), альфа-банк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф