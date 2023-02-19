https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975673.html
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:25
2023-02-19T15:25
2023-02-19T15:33
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:25 19.02.2023 (обновлено: 15:33 19.02.2023)
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах
Минобороны: российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 118 районах