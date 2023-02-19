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Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975673.html
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах
Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:25
2023-02-19T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах", - говорится в сводке министерства.
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:25 19.02.2023 (обновлено: 15:33 19.02.2023)
 
Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах

Минобороны: российские авиация и артиллерия поразили живую силу ВСУ в 118 районах

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны РФ.
"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах", - говорится в сводке министерства.
Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:18Специальная военная операция на Украине
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом
 
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