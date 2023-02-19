https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852975673.html

Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах

Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах - РИА Новости, 19.02.2023

Российские военные поразили живую силу ВСУ в 118 районах

Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:25

2023-02-19T15:25

2023-02-19T15:33

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские ракетные войска, авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 118 районах, сообщили в Минобороны РФ. "Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины