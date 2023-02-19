https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974657.html

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных - РИА Новости, 19.02.2023

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных

На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:19

2023-02-19T15:19

2023-02-19T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

херсон

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html

киев

россия

херсон

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Дарья Буймова

в мире, киев, россия, херсон, вооруженные силы украины