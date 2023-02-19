https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974657.html
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных - РИА Новости, 19.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:19
2023-02-19T15:19
2023-02-19T15:19
специальная военная операция на украине
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херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных
Минобороны: на Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных и три гаубицы