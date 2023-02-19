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На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974657.html
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных - РИА Новости, 19.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных
На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:19
2023-02-19T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
херсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html
киев
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в мире, киев, россия, херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины
15:19 19.02.2023
 
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных

Минобороны: на Херсонском направлении Киев за сутки потерял до 15 военных и три гаубицы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. На Херсонском направлении российские войска уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также гаубицы "Акация", "Гвоздика" и "Мста-Б", сообщили в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе города Херсон и населенного пункта Михайловка Херсонской области поражены четыре склада ВСУ с боеприпасами", - говорится в сводке министерства.
Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:18Специальная военная операция на Украине
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияХерсонВооруженные силы Украины
 
 
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