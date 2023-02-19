https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом - РИА Новости, 19.02.2023
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом
В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:18
2023-02-19T15:18
2023-02-19T16:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ
В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны.
2023-02-19T15:18
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Украина
15:18 19.02.2023 (обновлено: 16:58 19.02.2023)
В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом
Минобороны: в районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом