https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852974535.html

В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом

В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом - РИА Новости, 19.02.2023

В районе Водяного уничтожены два склада ВСУ с боеприпасами и топливом

В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:18

2023-02-19T15:18

2023-02-19T16:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны. 2023-02-19T15:18 true PT4M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, в мире, украина