15:03 19.02.2023 (обновлено: 16:33 19.02.2023)
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено 270 военных ВСУ
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное Харьковской области и Новоседовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО "Град", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества.
"За сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.