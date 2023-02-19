https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852972479.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 19.02.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:03

2023-02-19T15:03

2023-02-19T16:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

луганская народная республика

киев

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными более 270 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества."За сутки на Краснолиманском направлении потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица "Гвоздика" и гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, луганская народная республика, киев