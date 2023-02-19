https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека" - РИА Новости, 19.02.2023

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек",... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T06:05

2023-02-19T06:05

2023-02-19T13:59

специальная военная операция на украине

тос-1а "солнцепек"

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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости. "Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости на месте событий российский военнослужащий. По его словам, расход боеприпасов — небольшой, в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

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2023

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Уничтожение опорного пункта противника огнеметной системой "Солнцепек" Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". 2023-02-19T06:05 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тос-1а "солнцепек"