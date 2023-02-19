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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека" - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека" - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек",... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T06:05
2023-02-19T13:59
специальная военная операция на украине
тос-1а "солнцепек"
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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости. "Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости на месте событий российский военнослужащий. По его словам, расход боеприпасов — небольшой, в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников.
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Уничтожение опорного пункта противника огнеметной системой "Солнцепек"
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".
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тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1А "Солнцепек"
06:05 19.02.2023 (обновлено: 13:59 19.02.2023)
 
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из системы ТОС-1А "Солнцепек"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости.
"Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости на месте событий российский военнослужащий.
По его словам, расход боеприпасов — небольшой, в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников.
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