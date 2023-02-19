https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека" - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек",... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T06:05
2023-02-19T06:05
2023-02-19T13:59
специальная военная операция на украине
тос-1а "солнцепек"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852932218_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ee390ab536e3490a874b77d2ed2a4e3.jpg
ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", передает корреспондент РИА Новости. "Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости на месте событий российский военнослужащий. По его словам, расход боеприпасов — небольшой, в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852932218_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_53df2053c7af72d394e28192d9a20b20.jpg
Уничтожение опорного пункта противника огнеметной системой "Солнцепек"
Российские военные уничтожили опорный пункт украинских сил в ЛНР двумя термобарическими реактивными снарядами из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек".
2023-02-19T06:05
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, ТОС-1А "Солнцепек"
06:05 19.02.2023 (обновлено: 13:59 19.02.2023)
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из "Солнцепека"
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР из системы ТОС-1А "Солнцепек"