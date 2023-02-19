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Кинолог рассказал, чем отличается половое поведение у собак - РИА Новости, 19.02.2023
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Кинолог рассказал, чем отличается половое поведение у собак
Кинолог рассказал, чем отличается половое поведение у собак - РИА Новости, 19.02.2023
Кинолог рассказал, чем отличается половое поведение у собак
Вопрос выбора пола питомца возникает, как правило, сразу после того, как будущий собаковод определился с породой, президент Российской кинологической федерации... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T03:12
2023-02-19T03:15
владимир голубев (кинолог)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос выбора пола питомца возникает, как правило, сразу после того, как будущий собаковод определился с породой, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, чем отличается половое поведение у собак, а также о том, на что еще обратить внимание при подборе животного. С разных планетПо его словам, у кобелей характерные черты породы представлены ярче, чем у сук, а то, что они в большинстве случаев массивнее и крупнее, может сказаться на возможностях управления ими. Активность и любознательность практически не зависит от пола животного, но кобели склонны больше отвлекаться на других собак, поэтому их обучение может потребовать дополнительного времени. Еще одной особенностью кобелей является то, что на прогулке им требуется больше времени на полноценное обследование территории, чтобы тщательно все обнюхать и оставить метки, уточнил кинолог. Кинолог также напомнил, что кобели живут несколько меньше, чем суки той же породы. "У кобелей также больше выражены половые инстинкты: они способны испытывать влечение к особям противоположного пола круглогодично, а также бывают склонны к ритуальным "разборкам" с представителями своего пола, поэтому воспитанию беспрекословного послушания владельцу кобелей придется уделить больше внимания", - добавил Голубев. Эмоциональные процессы, по его словам, напротив, более "подвижны" у сук. Они достаточно легко подчиняются владельцу, но также просто обучаются манипулировать им. Суки реже конфликтуют с сородичами, но к серьезным травмам их драки приводят чаще. Кинолог рассказал, что "девочки" испытывают ярко выраженное половое влечение к особям противоположного пола только во время течки. Этот период наступает 1-2 раза в год и длится около трех недель. Собака при этом может быть менее предсказуемой, нервозной и привередливой. На прогулке за ней стоит особенно следить, потому что она будет вызывать повышенный интерес у кобелей. Ценить индивидуальностьПри этом Голубев уточнил, что все собаки индивидуальны, а при выборе собаки посоветовал обращать внимание не только на породные и половые особенности, но и на характер и темперамент конкретной особи. "Решите для себя, что вам проще перенести: влечение кобеля к особям противоположного пола и ритуальные "разборки" на прогулке или регулярные течки у суки, которые будут влиять на ее поведение и привлекать внимание других собак", - добавил кинолог. Он заметил, что кобель не обязательно окажется упрямым, а сука максимально послушной, и призвал не забывать, что в большей степени будущая жизнь с питомцем определяется не его полом, а грамотным подходом к воспитанию собаки.
https://ria.ru/20230212/kinolog-1851474596.html
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владимир голубев (кинолог), общество
Владимир Голубев (кинолог), Общество
03:12 19.02.2023 (обновлено: 03:15 19.02.2023)
 
Кинолог рассказал, чем отличается половое поведение у собак

Кинолог Голубев рассказал, чем отличается половое поведение у собак

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСобаки
Собаки - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вопрос выбора пола питомца возникает, как правило, сразу после того, как будущий собаковод определился с породой, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, чем отличается половое поведение у собак, а также о том, на что еще обратить внимание при подборе животного.
"Выбирая собаку, нужно обязательно понимать особенности представителей разного пола. Кобели обычно крупнее и массивнее сук той же породы, при отсутствии должного воспитания они могут быть менее послушны на прогулке. Суки обычно мельче и подвижнее, они быстрее ориентируются в различных ситуациях и могут более успешно "манипулировать" хозяином", - сказал Голубев.

С разных планет

По его словам, у кобелей характерные черты породы представлены ярче, чем у сук, а то, что они в большинстве случаев массивнее и крупнее, может сказаться на возможностях управления ими. Активность и любознательность практически не зависит от пола животного, но кобели склонны больше отвлекаться на других собак, поэтому их обучение может потребовать дополнительного времени.
Еще одной особенностью кобелей является то, что на прогулке им требуется больше времени на полноценное обследование территории, чтобы тщательно все обнюхать и оставить метки, уточнил кинолог. Кинолог также напомнил, что кобели живут несколько меньше, чем суки той же породы.
"У кобелей также больше выражены половые инстинкты: они способны испытывать влечение к особям противоположного пола круглогодично, а также бывают склонны к ритуальным "разборкам" с представителями своего пола, поэтому воспитанию беспрекословного послушания владельцу кобелей придется уделить больше внимания", - добавил Голубев.
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Эмоциональные процессы, по его словам, напротив, более "подвижны" у сук. Они достаточно легко подчиняются владельцу, но также просто обучаются манипулировать им. Суки реже конфликтуют с сородичами, но к серьезным травмам их драки приводят чаще.
Кинолог рассказал, что "девочки" испытывают ярко выраженное половое влечение к особям противоположного пола только во время течки. Этот период наступает 1-2 раза в год и длится около трех недель. Собака при этом может быть менее предсказуемой, нервозной и привередливой. На прогулке за ней стоит особенно следить, потому что она будет вызывать повышенный интерес у кобелей.

Ценить индивидуальность

При этом Голубев уточнил, что все собаки индивидуальны, а при выборе собаки посоветовал обращать внимание не только на породные и половые особенности, но и на характер и темперамент конкретной особи.
"Решите для себя, что вам проще перенести: влечение кобеля к особям противоположного пола и ритуальные "разборки" на прогулке или регулярные течки у суки, которые будут влиять на ее поведение и привлекать внимание других собак", - добавил кинолог.
Он заметил, что кобель не обязательно окажется упрямым, а сука максимально послушной, и призвал не забывать, что в большей степени будущая жизнь с питомцем определяется не его полом, а грамотным подходом к воспитанию собаки.
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