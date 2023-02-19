https://ria.ru/20230219/sneg-1852941068.html
В Москве обновился снежный максимум зимы
В Москве обновился снежный максимум зимы - РИА Новости, 19.02.2023
В Москве обновился снежный максимум зимы
Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:19
2023-02-19T10:19
2023-02-19T10:19
погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Циклон, вышедший на северо-запад России, за минувшую ночь принёс в столицу всего 2 миллиметра осадков (данные метеостанции ВДНХ), что вызвало прибавку снежного покрова лишь на 1 сантиметр. Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров и это максимальное значение с начала нынешней зимы", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова составляет от 21 сантиметра на Балчуге до 38 сантиметров в Тушино.
https://ria.ru/20230218/morozy-1852852162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
В Москве обновился снежный максимум зимы
В Москве обновился снежный максимум зимы, высота покрова составила 36 сантиметров