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В Москве обновился снежный максимум зимы - РИА Новости, 19.02.2023
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В Москве обновился снежный максимум зимы
В Москве обновился снежный максимум зимы - РИА Новости, 19.02.2023
В Москве обновился снежный максимум зимы
Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:19
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погода
москва
михаил леус
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Циклон, вышедший на северо-запад России, за минувшую ночь принёс в столицу всего 2 миллиметра осадков (данные метеостанции ВДНХ), что вызвало прибавку снежного покрова лишь на 1 сантиметр. Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров и это максимальное значение с начала нынешней зимы", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова составляет от 21 сантиметра на Балчуге до 38 сантиметров в Тушино.
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погода, москва, михаил леус
Погода, Москва, Михаил Леус
10:19 19.02.2023
 
В Москве обновился снежный максимум зимы

В Москве обновился снежный максимум зимы, высота покрова составила 36 сантиметров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Циклон, вышедший на северо-запад России, за минувшую ночь принёс в столицу всего 2 миллиметра осадков (данные метеостанции ВДНХ), что вызвало прибавку снежного покрова лишь на 1 сантиметр. Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров и это максимальное значение с начала нынешней зимы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова составляет от 21 сантиметра на Балчуге до 38 сантиметров в Тушино.
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