https://ria.ru/20230219/sneg-1852941068.html

В Москве обновился снежный максимум зимы

В Москве обновился снежный максимум зимы - РИА Новости, 19.02.2023

В Москве обновился снежный максимум зимы

Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:19

2023-02-19T10:19

2023-02-19T10:19

погода

москва

михаил леус

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Снежный максимум зимы обновлен в Москве, высота снежного покрова составляет 36 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Циклон, вышедший на северо-запад России, за минувшую ночь принёс в столицу всего 2 миллиметра осадков (данные метеостанции ВДНХ), что вызвало прибавку снежного покрова лишь на 1 сантиметр. Теперь высота снежного покрова в Москве составляет 36 сантиметров и это максимальное значение с начала нынешней зимы", - написал Леус в своем Telegram-канале. Синоптик добавил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова составляет от 21 сантиметра на Балчуге до 38 сантиметров в Тушино.

https://ria.ru/20230218/morozy-1852852162.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, михаил леус