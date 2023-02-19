https://ria.ru/20230219/slutskiy-1853035915.html

Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины

Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины - РИА Новости, 20.02.2023

Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-19T23:58

2023-02-19T23:58

2023-02-20T00:01

в мире

россия

жозеп боррель

евросоюз

украина

леонид слуцкий (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_0:43:1593:939_1920x0_80_0_0_0aaaa439ebae104a24feb10a9f7cb0ce.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение Киева и легализовал распространение неонацизма на Западе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье. Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, подчеркнул он. По словам парламентария, формат Мюнхенской конференции вырождается и превращается в "очередной натовский антироссийский шабаш". Также Слуцкий отметил, что безопасности Европы угрожает именно США, "взрывающие объекты критически важной энергоструктуры, а также продвигающие свою неоколониальную политику в ущерб интересам европейских стран".

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852418137.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, украина, леонид слуцкий (политик)