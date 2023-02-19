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Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины - РИА Новости, 20.02.2023
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Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины - РИА Новости, 20.02.2023
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-19T23:58
2023-02-20T00:01
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
украина
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение Киева и легализовал распространение неонацизма на Западе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье. Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, подчеркнул он. По словам парламентария, формат Мюнхенской конференции вырождается и превращается в "очередной натовский антироссийский шабаш". Также Слуцкий отметил, что безопасности Европы угрожает именно США, "взрывающие объекты критически важной энергоструктуры, а также продвигающие свою неоколониальную политику в ущерб интересам европейских стран".
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в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, украина, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Леонид Слуцкий (политик)
23:58 19.02.2023 (обновлено: 00:01 20.02.2023)
 
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины

Слуцкий: Боррель фактически признался, что ЕС втянут в вооруженный конфликт с Россией

© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение Киева и легализовал распространение неонацизма на Западе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье. Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, подчеркнул он.
"По сути, Боррель вслед за Бербок (глава МИД ФРГ) признался, что ЕС по уши втянут в вооруженный конфликт с Россией, а также уже заранее разделил ответственность за будущее военное поражение Киева и фактически легализовал распространение неонацизма на европейском пространстве", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
По словам парламентария, формат Мюнхенской конференции вырождается и превращается в "очередной натовский антироссийский шабаш".
Также Слуцкий отметил, что безопасности Европы угрожает именно США, "взрывающие объекты критически важной энергоструктуры, а также продвигающие свою неоколониальную политику в ущерб интересам европейских стран".
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В миреРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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