https://ria.ru/20230219/slutskiy-1853035915.html
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины - РИА Новости, 20.02.2023
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-19T23:58
2023-02-19T23:58
2023-02-20T00:01
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
украина
леонид слуцкий (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_0:43:1593:939_1920x0_80_0_0_0aaaa439ebae104a24feb10a9f7cb0ce.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признался, что Евросоюз втянут в конфликт с Россией, а также заранее разделил ответственность за будущее поражение Киева и легализовал распространение неонацизма на Западе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Боррель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина является членом европейской семьи, однако вступление в Евросоюз не может произойти в одночасье. Евросоюз стал армией Украины, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, подчеркнул он. По словам парламентария, формат Мюнхенской конференции вырождается и превращается в "очередной натовский антироссийский шабаш". Также Слуцкий отметил, что безопасности Европы угрожает именно США, "взрывающие объекты критически важной энергоструктуры, а также продвигающие свою неоколониальную политику в ущерб интересам европейских стран".
https://ria.ru/20230216/ukraina-1852418137.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793385856_124:0:1540:1062_1920x0_80_0_0_88f9c14614f21209a74be73af6f70603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, украина, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Леонид Слуцкий (политик)
23:58 19.02.2023 (обновлено: 00:01 20.02.2023)
Слуцкий прокомментировал объяснение Борреля о причинах вооружения Украины
Слуцкий: Боррель фактически признался, что ЕС втянут в вооруженный конфликт с Россией