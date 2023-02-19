Рейтинг@Mail.ru
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны - РИА Новости, 19.02.2023
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны
Официальный Дамаск рассчитывает, что Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по ее территории и примет меры против... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:37
2023-02-19T15:37
в мире
дамаск (город)
оон
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_0:50:1697:1004_1920x0_80_0_0_4910d44d1e2b98217a69cbcf3f3a9aae.jpg
ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Официальный Дамаск рассчитывает, что Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по ее территории и примет меры против повторения таких действий. По данным сирийских властей, в результате ударов Израиля по Дамаску минувшей ночью погибли по меньшей мере пять человек и 15 пострадали, были разрушены несколько домов. В министерстве указали, что густонаселенные жилые районы Дамаска были обстреляны в тот момент, когда "Сирия переживает последствия разрушительного землетрясения, хоронит погибших, принимает соболезнования и международную гуманитарную помощь для пострадавших". МИД Сирии назвал израильские авиаудары по территории страны "откровенной угрозой миру и безопасности в регионе, которые требуют срочного международного вмешательства для их прекращения".
https://ria.ru/20230219/damask-1852915588.html
дамаск (город)
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710008_25:0:1364:1004_1920x0_80_0_0_0f9610c5f679e328ffc36c411c6e7973.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), оон, сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), ООН, Сирия, Израиль
15:37 19.02.2023
 
Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны

Сирия рассчитывает, что Совбез ООН осудит израильские авиаудары по территории страны

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Дамаск, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Официальный Дамаск рассчитывает, что Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по ее территории и примет меры против повторения таких действий.
По данным сирийских властей, в результате ударов Израиля по Дамаску минувшей ночью погибли по меньшей мере пять человек и 15 пострадали, были разрушены несколько домов.
"Сирия рассчитывает на решительное осуждение со стороны Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН израильских нападений и преступлений, а также на то, что ООН предпримет необходимые ответные меры с целью не допустить повторения подобных действий и наказания причастных", - отмечается в заявлении сирийского МИД.
В министерстве указали, что густонаселенные жилые районы Дамаска были обстреляны в тот момент, когда "Сирия переживает последствия разрушительного землетрясения, хоронит погибших, принимает соболезнования и международную гуманитарную помощь для пострадавших". МИД Сирии назвал израильские авиаудары по территории страны "откровенной угрозой миру и безопасности в регионе, которые требуют срочного международного вмешательства для их прекращения".
Дамаск - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 00:47
Система ПВО в Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска
 
В миреДамаск (город)ООНСирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала