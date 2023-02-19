https://ria.ru/20230219/siriya-1852977518.html

Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны

Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны - РИА Новости, 19.02.2023

Сирия рассчитывает, что в ООН осудят авиаудары Израиля по территории страны

Официальный Дамаск рассчитывает, что Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по ее территории и примет меры против... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:37

2023-02-19T15:37

2023-02-19T15:37

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ДАМАСК, 19 фев - РИА Новости. Официальный Дамаск рассчитывает, что Совет безопасности и Генеральная ассамблея ООН осудят израильские авиаудары по ее территории и примет меры против повторения таких действий. По данным сирийских властей, в результате ударов Израиля по Дамаску минувшей ночью погибли по меньшей мере пять человек и 15 пострадали, были разрушены несколько домов. В министерстве указали, что густонаселенные жилые районы Дамаска были обстреляны в тот момент, когда "Сирия переживает последствия разрушительного землетрясения, хоронит погибших, принимает соболезнования и международную гуманитарную помощь для пострадавших". МИД Сирии назвал израильские авиаудары по территории страны "откровенной угрозой миру и безопасности в регионе, которые требуют срочного международного вмешательства для их прекращения".

https://ria.ru/20230219/damask-1852915588.html

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