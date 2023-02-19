https://ria.ru/20230219/siriya-1852960360.html

Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции

Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции - РИА Новости, 19.02.2023

Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции

Более 10 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений, утверждения о массовом притоке беженцев в Турцию некорректны, заявил в воскресенье... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:08

2023-02-19T13:08

2023-02-19T13:08

в мире

турция

сирия

кахраманмараш

хулуси акар

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Более 10 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений, утверждения о массовом притоке беженцев в Турцию некорректны, заявил в воскресенье глава минобороны Турции Хулуси Акар. По словам министра, сообщения в соцсетях о якобы потоке беженцев в Турцию после землетрясения распространяются теми, кто "подстрекает к мятежам". "Эти утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Мы проверили обстановку на месте и получили сведения от ответственных лиц. В Турцию никто не проходит, наоборот – движение есть только в одну сторону, так как сирийские граждане возвращаются в Сирию в добровольном порядке – те, кто потерял семью или жилище в землетрясениях. После землетрясений 10 тысяч 633 сирийца добровольно вернулись в свою страну", - цитирует министра агентство Anadolu. По его словам, безопасность границы с Сирией обеспечена на высшем уровне, в том числе за счет термальных камер и беспилотников. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html

https://ria.ru/20230218/zemletryasenie-1852909670.html

турция

сирия

кахраманмараш

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, кахраманмараш, хулуси акар, сильное землетрясение в турции и сирии