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Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции - РИА Новости, 19.02.2023
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Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции
Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции - РИА Новости, 19.02.2023
Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции
Более 10 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений, утверждения о массовом притоке беженцев в Турцию некорректны, заявил в воскресенье... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:08
2023-02-19T13:08
в мире
турция
сирия
кахраманмараш
хулуси акар
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Более 10 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений, утверждения о массовом притоке беженцев в Турцию некорректны, заявил в воскресенье глава минобороны Турции Хулуси Акар. По словам министра, сообщения в соцсетях о якобы потоке беженцев в Турцию после землетрясения распространяются теми, кто "подстрекает к мятежам". "Эти утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Мы проверили обстановку на месте и получили сведения от ответственных лиц. В Турцию никто не проходит, наоборот – движение есть только в одну сторону, так как сирийские граждане возвращаются в Сирию в добровольном порядке – те, кто потерял семью или жилище в землетрясениях. После землетрясений 10 тысяч 633 сирийца добровольно вернулись в свою страну", - цитирует министра агентство Anadolu. По его словам, безопасность границы с Сирией обеспечена на высшем уровне, в том числе за счет термальных камер и беспилотников. Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html
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турция
сирия
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в мире, турция, сирия, кахраманмараш, хулуси акар, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Кахраманмараш, Хулуси Акар, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:08 19.02.2023
 
Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции

Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Более 10 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений, утверждения о массовом притоке беженцев в Турцию некорректны, заявил в воскресенье глава минобороны Турции Хулуси Акар.
По словам министра, сообщения в соцсетях о якобы потоке беженцев в Турцию после землетрясения распространяются теми, кто "подстрекает к мятежам".
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
12:23
Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней
"Эти утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Мы проверили обстановку на месте и получили сведения от ответственных лиц. В Турцию никто не проходит, наоборот – движение есть только в одну сторону, так как сирийские граждане возвращаются в Сирию в добровольном порядке – те, кто потерял семью или жилище в землетрясениях. После землетрясений 10 тысяч 633 сирийца добровольно вернулись в свою страну", - цитирует министра агентство Anadolu.
По его словам, безопасность границы с Сирией обеспечена на высшем уровне, в том числе за счет термальных камер и беспилотников.
Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 22:55
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
 
В миреТурцияСирияКахраманмарашХулуси АкарСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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