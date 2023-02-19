Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции
Более десяти тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений
© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
© Sputnik / Махир Бозтепе
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Более 10 тысяч сирийцев вернулись на родину из Турции после землетрясений, утверждения о массовом притоке беженцев в Турцию некорректны, заявил в воскресенье глава минобороны Турции Хулуси Акар.
По словам министра, сообщения в соцсетях о якобы потоке беженцев в Турцию после землетрясения распространяются теми, кто "подстрекает к мятежам".
"Эти утверждения не имеют ничего общего с действительностью. Мы проверили обстановку на месте и получили сведения от ответственных лиц. В Турцию никто не проходит, наоборот – движение есть только в одну сторону, так как сирийские граждане возвращаются в Сирию в добровольном порядке – те, кто потерял семью или жилище в землетрясениях. После землетрясений 10 тысяч 633 сирийца добровольно вернулись в свою страну", - цитирует министра агентство Anadolu.
По его словам, безопасность границы с Сирией обеспечена на высшем уровне, в том числе за счет термальных камер и беспилотников.
Турецкое управление миграции сообщало в январе, что в Турции проживают 3,5 миллиона сирийцев, в 2022 году в безопасные районы Сирии вернулись почти 59 тысяч человек.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.