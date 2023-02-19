https://ria.ru/20230219/siriya-1852921029.html

Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск

Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск - РИА Новости, 19.02.2023

Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск

При израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения, сообщило Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T02:45

2023-02-19T02:45

2023-02-19T09:58

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КАИР, 19 фев — РИА Новости. При израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения, сообщило Министерство обороны Сирии. "В 00:22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями", — говорится в заявлении.Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.Кроме того, разрушено несколько домов, а некоторые районы Дамаска и его окрестности понесли ущерб.По утверждению военного ведомства, сирийское ПВО сбило большинство ракет.В свою очередь, Министерство здравоохранения арабской республики сообщило, что, по предварительным данным, погибли три человека, 15 пострадали.Ранее источник в полиции сирийской столицы рассказал РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых стабильное.Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания передало, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.

https://ria.ru/20230219/damask-1852915588.html

https://ria.ru/20221220/udar-1840126140.html

https://ria.ru/20230102/agressiya-1842869091.html

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Последствия воздушной атаки на Дамаск Последствия воздушной атаки на Дамаск, в результате которой погибли 5 и ранены еще 15 человек. 2023-02-19T02:45 true PT0M52S

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дамаск (город), израиль, в мире