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Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск - РИА Новости, 19.02.2023
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Война в Сирии
https://ria.ru/20230219/siriya-1852921029.html
Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск
Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск - РИА Новости, 19.02.2023
Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск
При израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения, сообщило Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T02:45
2023-02-19T09:58
дамаск (город)
израиль
в мире
война в сирии
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КАИР, 19 фев — РИА Новости. При израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения, сообщило Министерство обороны Сирии. "В 00:22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями", — говорится в заявлении.Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.Кроме того, разрушено несколько домов, а некоторые районы Дамаска и его окрестности понесли ущерб.По утверждению военного ведомства, сирийское ПВО сбило большинство ракет.В свою очередь, Министерство здравоохранения арабской республики сообщило, что, по предварительным данным, погибли три человека, 15 пострадали.Ранее источник в полиции сирийской столицы рассказал РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых стабильное.Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания передало, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.
https://ria.ru/20230219/damask-1852915588.html
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дамаск (город)
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Последствия воздушной атаки на Дамаск
Последствия воздушной атаки на Дамаск, в результате которой погибли 5 и ранены еще 15 человек.
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дамаск (город), израиль, в мире
Дамаск (город), Израиль, В мире, Война в Сирии
02:45 19.02.2023 (обновлено: 09:58 19.02.2023)
 
Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск

Минобороны Сирии: при израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, 15 жителей ранены

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КАИР, 19 фев — РИА Новости. При израильской атаке на Дамаск погибли пять человек, включая военного, 15 мирных жителей получили ранения, сообщило Министерство обороны Сирии.
"В 00:22 израильский противник совершил воздушную агрессию ракетными очередями со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду мест в городе Дамаск и его окрестностях, включая жилые районы, населенные мирными жителями", — говорится в заявлении.
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Система ПВО в Сирии отразила ракетный удар в районе Дамаска
Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Кроме того, разрушено несколько домов, а некоторые районы Дамаска и его окрестности понесли ущерб.
По утверждению военного ведомства, сирийское ПВО сбило большинство ракет.
В свою очередь, Министерство здравоохранения арабской республики сообщило, что, по предварительным данным, погибли три человека, 15 пострадали.
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Ранее источник в полиции сирийской столицы рассказал РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых стабильное.
Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания передало, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.
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