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СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек - РИА Новости, 19.02.2023
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Война в Сирии
https://ria.ru/20230219/siriya-1852920680.html
СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек
СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек - РИА Новости, 19.02.2023
СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек
Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T02:16
2023-02-19T03:29
дамаск (город)
в мире
израиль
война в сирии
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КАИР, 19 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии. Ранее источник в полиции сирийской столицы сообщил РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное. Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.
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дамаск (город), в мире, израиль
Дамаск (город), В мире, Израиль, Война в Сирии
02:16 19.02.2023 (обновлено: 03:29 19.02.2023)
 
СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек

Al-Mayadeen: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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КАИР, 19 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии.
"Пять граждан погибли в результате израильской агрессии", - заявил источник телеканала, добавив, что есть пострадавшие, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Ранее источник в полиции сирийской столицы сообщил РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное.
Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.
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