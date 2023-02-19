https://ria.ru/20230219/siriya-1852920680.html

СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек

СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек - РИА Новости, 19.02.2023

СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек

Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T02:16

2023-02-19T02:16

2023-02-19T03:29

дамаск (город)

в мире

израиль

война в сирии

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КАИР, 19 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии. Ранее источник в полиции сирийской столицы сообщил РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное. Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.

https://ria.ru/20230102/agressiya-1842869091.html

дамаск (город)

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дамаск (город), в мире, израиль