02:16 19.02.2023 (обновлено: 03:29 19.02.2023)
СМИ: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек
Al-Mayadeen: в результате израильской атаки на Дамаск погибли пять человек
© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
КАИР, 19 фев - РИА Новости. Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии.
"Пять граждан погибли в результате израильской агрессии", - заявил источник телеканала, добавив, что есть пострадавшие, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Ранее источник в полиции сирийской столицы сообщил РИА Новости, что жилой квартал на юге Дамаска попал под ракетный удар, пострадал как минимум один жилой дом. Директор больницы "Аль-Муджтахид" в Дамаске Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела трех погибших и два пострадавших. Он отметил, что состояние раненых - стабильное.
Корреспондент РИА Новости в ночь на воскресенье сообщал, что в Дамаске слышны сильные взрывы. Позже сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что системы ПВО отражают ракетный удар Израиля в небе над сирийской столицей.