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Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 19.02.2023
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Война в Сирии
https://ria.ru/20230219/siriya-1852915339.html
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 19.02.2023
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T00:40
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в мире
сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
война в сирии
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА. Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщает, что после ракетного удара на военной базе США были видны вспышки. О возможных пострадавших и погибших среди американских военнослужащих пока не сообщается. Агентство САНА отмечает, что в последние месяцы удары по незаконным американским базам в Сирии участились.
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сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, Война в Сирии
00:40 19.02.2023 (обновлено: 09:12 19.02.2023)
 
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

SANA: военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"Ракетному удару подверглась в субботу вечером территория месторождений Омар, которая незаконно контролируется силами США на востоке Дейр-эз-Зора", - пишет агентство.
Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщает, что после ракетного удара на военной базе США были видны вспышки. О возможных пострадавших и погибших среди американских военнослужащих пока не сообщается.
Агентство САНА отмечает, что в последние месяцы удары по незаконным американским базам в Сирии участились.
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