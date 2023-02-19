https://ria.ru/20230219/siriya-1852915339.html
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 19.02.2023
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T00:40
2023-02-19T00:40
2023-02-19T09:12
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА. Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщает, что после ракетного удара на военной базе США были видны вспышки. О возможных пострадавших и погибших среди американских военнослужащих пока не сообщается. Агентство САНА отмечает, что в последние месяцы удары по незаконным американским базам в Сирии участились.
https://ria.ru/20230210/siriya-1851258127.html
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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия
В мире, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Сирия, Война в Сирии
00:40 19.02.2023 (обновлено: 09:12 19.02.2023)
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
SANA: военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу