https://ria.ru/20230219/siriya-1852915339.html

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 19.02.2023

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T00:40

2023-02-19T00:40

2023-02-19T09:12

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война в сирии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Военная база США, находящаяся на месторождение Омар в провинции Дейр-эз-Зор, подверглась ракетному удару, сообщает сирийское государственное агентство САНА. Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщает, что после ракетного удара на военной базе США были видны вспышки. О возможных пострадавших и погибших среди американских военнослужащих пока не сообщается. Агентство САНА отмечает, что в последние месяцы удары по незаконным американским базам в Сирии участились.

https://ria.ru/20230210/siriya-1851258127.html

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в мире, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), сирия