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Зеленский ввел санкции против Московской биржи - РИА Новости, 19.02.2023
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Зеленский ввел санкции против Московской биржи
Зеленский ввел санкции против Московской биржи - РИА Новости, 19.02.2023
Зеленский ввел санкции против Московской биржи
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T21:08
2023-02-19T21:08
экономика
украина
владимир зеленский
санкции в отношении россии
московская биржа
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. Санкции против Московской биржи вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
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экономика, украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии, московская биржа
Экономика, Украина, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России, Московская биржа
21:08 19.02.2023
 
Зеленский ввел санкции против Московской биржи

Зеленский ввел в действие санкции против Московской биржи ММВБ-РТС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.
Санкции против Московской биржи вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
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Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем
 
ЭкономикаУкраинаВладимир ЗеленскийСанкции в отношении РоссииМосковская биржа
 
 
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