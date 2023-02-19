https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853024511.html
Зеленский ввел санкции против Московской биржи
Зеленский ввел санкции против Московской биржи - РИА Новости, 19.02.2023
Зеленский ввел санкции против Московской биржи
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T21:08
2023-02-19T21:08
2023-02-19T21:08
экономика
украина
владимир зеленский
санкции в отношении россии
московская биржа
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. Санкции против Московской биржи вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии, московская биржа
Экономика, Украина, Владимир Зеленский, Санкции в отношении России, Московская биржа
Зеленский ввел санкции против Московской биржи
Зеленский ввел в действие санкции против Московской биржи ММВБ-РТС