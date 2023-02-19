https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853024511.html

Зеленский ввел санкции против Московской биржи

Зеленский ввел санкции против Московской биржи - РИА Новости, 19.02.2023

Зеленский ввел санкции против Московской биржи

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T21:08

2023-02-19T21:08

2023-02-19T21:08

экономика

украина

владимир зеленский

санкции в отношении россии

московская биржа

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против Московской биржи ММВБ-РТС. Санкции против Московской биржи вводятся сроком на 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, владимир зеленский, санкции в отношении россии, московская биржа