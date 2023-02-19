https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853017667.html

Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян

Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян - РИА Новости, 19.02.2023

Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:18

2023-02-19T20:18

2023-02-19T22:47

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

санкции в отношении россии

экономика

владимир зеленский

владимир соколов

альфа-банк

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры Альфа-банка.В приложении список из 333 имен. Среди них топ-менеджеры Альфа-банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев. Санкции вводятся сроком на десять лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.

https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, экономика, владимир зеленский, владимир соколов, альфа-банк