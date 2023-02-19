Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853017667.html
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян - РИА Новости, 19.02.2023
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:18
2023-02-19T22:47
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
экономика
владимир зеленский
владимир соколов
альфа-банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_0:132:2836:1727_1920x0_80_0_0_1cafe3324eb8c46afec3a5e596019abc.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры Альфа-банка.В приложении список из 333 имен. Среди них топ-менеджеры Альфа-банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев. Санкции вводятся сроком на десять лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847175320_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_0289e8d9ae315edd8788550c11901f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, экономика, владимир зеленский, владимир соколов, альфа-банк
Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Зеленский, Владимир Соколов, Альфа-банк
20:18 19.02.2023 (обновлено: 22:47 19.02.2023)
 
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян

Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях в отношении 333 граждан России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры Альфа-банка.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", — говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского.

В приложении список из 333 имен. Среди них топ-менеджеры Альфа-банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев. Санкции вводятся сроком на десять лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 19:52
Украина готовит санкции против российского разработчика ракетных систем
 
РоссияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСанкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир ЗеленскийВладимир СоколовАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала