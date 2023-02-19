https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853017667.html
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян - РИА Новости, 19.02.2023
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:18
2023-02-19T20:18
2023-02-19T22:47
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
экономика
владимир зеленский
владимир соколов
альфа-банк
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против 333 российских граждан, среди которых финансисты, банкиры, в том числе топ-менеджеры Альфа-банка.В приложении список из 333 имен. Среди них топ-менеджеры Альфа-банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков, бизнесмен Олег Сысуев. Санкции вводятся сроком на десять лет. Они, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества.
https://ria.ru/20230218/sanktsii-1852894412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, санкции в отношении россии, экономика, владимир зеленский, владимир соколов, альфа-банк
Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Зеленский, Владимир Соколов, Альфа-банк
20:18 19.02.2023 (обновлено: 22:47 19.02.2023)
Зеленский утвердил санкции в отношении 333 россиян
Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях в отношении 333 граждан России