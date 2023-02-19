https://ria.ru/20230219/sanktsii-1853014189.html

Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ

Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2023

Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ

Новые санкции Вашингтона против Москвы затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T19:55

2023-02-19T19:55

2023-02-19T22:50

санкции в отношении россии

россия

экономика

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Новые санкции Вашингтона против Москвы затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс, передает агентство Bloomberg. Ожидается, что Вашингтон и союзники сосредоточатся на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи Москве со стороны третьих стран.На этой неделе заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд сообщила, что США и партнеры по G7 намерены ввести новый масштабный пакет санкций против России. По ее словам, новые ограничительные меры затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их применяли. Так, санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала она.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.

https://ria.ru/20230218/g7-1852863571.html

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санкции в отношении россии, россия, экономика, сша, в мире