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Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ
Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ
Новые санкции Вашингтона против Москвы затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:55
2023-02-19T19:55
2023-02-19T22:50
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Новые санкции Вашингтона против Москвы затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс, передает агентство Bloomberg. Ожидается, что Вашингтон и союзники сосредоточатся на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи Москве со стороны третьих стран.На этой неделе заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд сообщила, что США и партнеры по G7 намерены ввести новый масштабный пакет санкций против России. По ее словам, новые ограничительные меры затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их применяли. Так, санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала она.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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санкции в отношении россии, россия, экономика, сша, в мире
Санкции в отношении России, Россия, Экономика, США, В мире
19:55 19.02.2023 (обновлено: 22:50 19.02.2023)
Новые антироссийские санкции США коснутся энергосектора и ВПК, сообщили СМИ
Bloomberg: новые антироссийские санкции США коснутся энергетического сектора и ВПК
ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости.
Новые санкции Вашингтона против Москвы затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс, передает агентство Bloomberg
.
"Меры будут направлены на оборонный и энергетический секторы России, финансовые институты и нескольких лиц, говорят знакомые с ситуацией источники, пожелавшие остаться анонимными", — отмечается в публикации.
Ожидается, что Вашингтон и союзники сосредоточатся на мерах по недопущению обхода санкций и ограничению помощи Москве со стороны третьих стран.
На этой неделе заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд сообщила, что США и партнеры по G7 намерены ввести новый масштабный пакет санкций против России. По ее словам, новые ограничительные меры затронут в том числе те сферы, где Соединенные Штаты и союзники уже ранее их применяли. Так, санкции коснутся российского военно-промышленного комплекса и поставок высокотехнологичного оборудования, указала она.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Тем не менее все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отмечал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. При этом, подчеркнул президент, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.