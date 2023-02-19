https://ria.ru/20230219/sanktsii-1852957705.html
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов - РИА Новости, 19.02.2023
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит ЕС ввести санкции в отношении "олигархов", которые связаны с "беспорядками" в Молдавии. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:49
2023-02-19T12:49
2023-02-19T12:49
в мире
молдавия
евросоюз
урмас рейнсалу
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит ЕС ввести санкции в отношении "олигархов", которые связаны с "беспорядками" в Молдавии. Согласно агентству Блумберг, которое взяло интервью у Рейнсалу, министр на следующей неделе попросит ЕС "ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии". Он не назвал потенциальных подсанкционных лиц, только упомянул "того, кто находится в Израиле". Ранее молдавская оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля. Лидер партии Илан Шор был объявлен в международной розыск, он сообщил, что находится в Израиле.
https://ria.ru/20230219/kishinev-1852945162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, урмас рейнсалу, эстония
В мире, Молдавия, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, Эстония
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов
Блумберг: МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против некоторых молдавских олигархов