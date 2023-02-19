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МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов - РИА Новости, 19.02.2023
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МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов - РИА Новости, 19.02.2023
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит ЕС ввести санкции в отношении "олигархов", которые связаны с "беспорядками" в Молдавии. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:49
2023-02-19T12:49
в мире
молдавия
евросоюз
урмас рейнсалу
эстония
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит ЕС ввести санкции в отношении "олигархов", которые связаны с "беспорядками" в Молдавии. Согласно агентству Блумберг, которое взяло интервью у Рейнсалу, министр на следующей неделе попросит ЕС "ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии". Он не назвал потенциальных подсанкционных лиц, только упомянул "того, кто находится в Израиле". Ранее молдавская оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля. Лидер партии Илан Шор был объявлен в международной розыск, он сообщил, что находится в Израиле.
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в мире, молдавия, евросоюз, урмас рейнсалу, эстония
В мире, Молдавия, Евросоюз, Урмас Рейнсалу, Эстония
12:49 19.02.2023
 
МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов

Блумберг: МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против некоторых молдавских олигархов

CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium / Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
CC BY 2.0 / Raigo Pajula / välisministeerium /
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что попросит ЕС ввести санкции в отношении "олигархов", которые связаны с "беспорядками" в Молдавии.
Согласно агентству Блумберг, которое взяло интервью у Рейнсалу, министр на следующей неделе попросит ЕС "ввести ограничительные меры и внести в списки этих олигархов, которые действуют в ущерб безопасности Молдавии".
Он не назвал потенциальных подсанкционных лиц, только упомянул "того, кто находится в Израиле".
Ранее молдавская оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля. Лидер партии Илан Шор был объявлен в международной розыск, он сообщил, что находится в Израиле.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста
 
В миреМолдавияЕвросоюзУрмас РейнсалуЭстония
 
 
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