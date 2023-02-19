https://ria.ru/20230219/rostekh-1852925558.html

Российская система распознавания лиц вычислила мафиози во время ЧМ-2018

Российская система распознавания лиц вычислила мафиози во время ЧМ-2018 - РИА Новости, 19.02.2023

Российская система распознавания лиц вычислила мафиози во время ЧМ-2018

Российская система распознавания лиц FindFace Security, которую установили в городах страны во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, помогла задержать... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T06:01

2023-02-19T06:01

2023-02-19T07:00

перу

россия

сергей чемезов

ростех

технологии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Российская система распознавания лиц FindFace Security, которую установили в городах страны во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, помогла задержать большое количество разыскиваемых людей, в том числе мафиози, сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. "Допустим, видеоопределение человека по лицу. К нам пришли два молодых парня: у нас есть такой стартап, помогите нам запустить это серийно. Проект запустили, сейчас работают камеры, везде стоят. К чемпионату мы поставили везде эти камеры. И за период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли, какой-то наркодилер. Он думал, что приедет в Россию, кто его здесь найдет, а его здесь задержали", - рассказал Сергей Чемезов в эфире телепрограммы "Военная приемка" на телеканале "Звезда". Система FindFace security - алгоритм распознавания лиц на базе искусственных нейронных сетей и машинного обучения разработан российской компанией NtechLab, долю в которой в размере 12,5% приобрел "Ростех". По данным госкорпорации, алгоритм позволяет распознавать лица с точностью до 99%, а поиск конкретного человека среди 1 миллиарда лиц занимает менее полсекунды. Всего на время проведения чемпионата мира по футболу к системе распознавания лиц в нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия.

https://ria.ru/20230216/vintovka-1852320699.html

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перу, россия, сергей чемезов, ростех, технологии