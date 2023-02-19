https://ria.ru/20230219/roskosmos-1852927341.html
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения затопили в Тихом океане
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения затопили в Тихом океане - РИА Новости, 19.02.2023
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения затопили в Тихом океане
Несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" с разгерметизировавшейся системой охлаждения упали в несудоходном районе южной части Тихого океана,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:19
2023-02-19T07:19
2023-02-19T12:58
тихий океан
земля
роскосмос
мс-21
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" с разгерметизировавшейся системой охлаждения упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщил "Роскосмос". "Прогресс МС-21" отстыковался от станции в 5:26 мск 18 февраля. После отхода корабля от станции космонавты в режиме телеоператорного управления развернули его и провели дополнительное фотографирование места повреждения. Планировалось, что в 7:03 мск его двигательная установка включится на торможение и выдаст необходимый импульс сведения корабля с орбиты. Однако из-за того, что во время фотографирования никаких повреждений обнаружить не удалось, корабль решили оставить на орбите на дополнительное время. Госкомиссия рассматривала два варианта — либо вернуть "Прогресс" на станцию и пристыковать к модулю "Причал", чтобы попробовать еще раз разобраться в причинах разгерметизации, либо все-таки затопить корабль. Был выбран второй вариант, но с нюансом — грузовик пробудет в автономном полете сутки и будет затоплен 19 февраля. Двигательная установка корабля включилась на торможение в 6:15 мск, а в 6:57 мск его несгораемые обломки упали в несудоходном районе в южной части Тихого океана. Система терморегулирования корабля разгерметизировалась 11 февраля. Космонавты уже один раз сфотографировали его с помощью манипулятора американского сегмента станции и отправили снимки специалистам на Землю для изучения. Аналогичная ситуация произошла с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль "Союз МС-23" будет отправлен в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком. "Прогресс МС-21" находился в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов — топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.
https://ria.ru/20230211/nasa-1851456895.html
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тихий океан, земля, роскосмос, мс-21, международная космическая станция (мкс)
Тихий океан, Земля, Роскосмос, МС-21, Международная космическая станция (МКС)
07:19 19.02.2023 (обновлено: 12:58 19.02.2023)
"Прогресс МС-21" с неисправной системой охлаждения затопили в Тихом океане
"Роскосмос": несгораемые обломки корабля "Прогресс МС-21" упали в районе Тихого океана
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" с разгерметизировавшейся системой охлаждения упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщил "Роскосмос".
"Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился", — уточнили в госкорпорации.
"Прогресс МС-21" отстыковался от станции в 5:26 мск 18 февраля. После отхода корабля от станции космонавты в режиме телеоператорного управления развернули его и провели дополнительное фотографирование места повреждения. Планировалось, что в 7:03 мск его двигательная установка включится на торможение и выдаст необходимый импульс сведения корабля с орбиты. Однако из-за того, что во время фотографирования никаких повреждений обнаружить не удалось, корабль решили оставить на орбите на дополнительное время.
Госкомиссия рассматривала два варианта — либо вернуть "Прогресс" на станцию и пристыковать к модулю "Причал", чтобы попробовать еще раз разобраться в причинах разгерметизации, либо все-таки затопить корабль. Был выбран второй вариант, но с нюансом — грузовик пробудет в автономном полете сутки и будет затоплен 19 февраля.
Двигательная установка корабля включилась на торможение в 6:15 мск, а в 6:57 мск его несгораемые обломки упали в несудоходном районе в южной части Тихого океана.
Система терморегулирования корабля разгерметизировалась 11 февраля. Космонавты уже один раз сфотографировали его с помощью манипулятора американского сегмента станции и отправили снимки специалистам на Землю
для изучения.
Аналогичная ситуация произошла с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль "Союз МС-23" будет отправлен в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком.
"Прогресс МС-21" находился в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов — топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.