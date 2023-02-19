https://ria.ru/20230219/rls-1852934816.html

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном - РИА Новости, 19.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном

Российские военные уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:11

2023-02-19T09:11

2023-02-19T10:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

херсонская область

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852936012_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3daee7c1ec6356d2e32cc8d4e8af77be.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом. ВСУ потеряли убитыми шесть военных, двое боевиков ранены.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230219/solntsepek-1852925898.html

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, херсонская область , херсон