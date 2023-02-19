https://ria.ru/20230219/rls-1852934816.html
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном - РИА Новости, 19.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном
Российские военные уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:11
2023-02-19T09:11
2023-02-19T10:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсонская область
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом. ВСУ потеряли убитыми шесть военных, двое боевиков ранены.Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсонская область , Херсон
09:11 19.02.2023 (обновлено: 10:36 19.02.2023)
Российские артиллеристы уничтожили американскую РЛС под Херсоном
ВС России уничтожили в районе Дарьевки под Херсоном американскую радиолокационную станцию
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую подвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Дарьевка уничтожена РЛС AN/TPQ 36 и перевозивший ее автомобиль типа "пикап", потери: четверо погибших военных ВСУ
, один ранен", — сказал собеседник агентства.
Также минувшей ночью в Херсоне, в районе Камышаны, артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом. ВСУ потеряли убитыми шесть военных, двое боевиков ранены.
Москва еще прошлой весной направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для соседней республики, станут законной целью для российской армии.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине
. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.