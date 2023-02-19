Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России
Глава Левой партии ФРГ Ширдеван раскритиковал отсутствие России на Мюнхенской конференции
Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает издание Focus.
Как отметил политик в эфире ARD, избежать переговоров с Москвой по украинскому конфликту не удастся, а решения можно достичь только путем диалога. При этом Ширдеван выразил раздражение из-за того, что представителей России не пригласили на конференцию.
17 февраля, 23:54Захарова прокомментировала призыв Китая к переговорам с Украиной
"Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве", - заявил он, указав, что западные политики вместо этого "говорят только о поставках оружия".
Ширдеван добавил, что решение не может заключаться в том, чтобы "продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну красную линию за другой".
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день