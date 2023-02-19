https://ria.ru/20230219/reshenie-1852924669.html

Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России

Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России - РИА Новости, 19.02.2023

Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России

Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает издание РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T05:20

2023-02-19T05:20

2023-02-19T05:20

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает издание Focus.Как отметил политик в эфире ARD, избежать переговоров с Москвой по украинскому конфликту не удастся, а решения можно достичь только путем диалога. При этом Ширдеван выразил раздражение из-за того, что представителей России не пригласили на конференцию."Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве", - заявил он, указав, что западные политики вместо этого "говорят только о поставках оружия".Ширдеван добавил, что решение не может заключаться в том, чтобы "продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну красную линию за другой".Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день

https://ria.ru/20230217/zakharova-1852804784.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин