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Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России - РИА Новости, 19.02.2023
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Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России
Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России - РИА Новости, 19.02.2023
Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России
Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает издание РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T05:20
2023-02-19T05:20
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает издание Focus.Как отметил политик в эфире ARD, избежать переговоров с Москвой по украинскому конфликту не удастся, а решения можно достичь только путем диалога. При этом Ширдеван выразил раздражение из-за того, что представителей России не пригласили на конференцию."Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве", - заявил он, указав, что западные политики вместо этого "говорят только о поставках оружия".Ширдеван добавил, что решение не может заключаться в том, чтобы "продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну красную линию за другой".Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день
https://ria.ru/20230217/zakharova-1852804784.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
05:20 19.02.2023
 
Немецкого политика разозлило одно решение Запада в отношении России

Глава Левой партии ФРГ Ширдеван раскритиковал отсутствие России на Мюнхенской конференции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван выразил разочарование из-за решения не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает издание Focus.
Как отметил политик в эфире ARD, избежать переговоров с Москвой по украинскому конфликту не удастся, а решения можно достичь только путем диалога. При этом Ширдеван выразил раздражение из-за того, что представителей России не пригласили на конференцию.
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"Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве", - заявил он, указав, что западные политики вместо этого "говорят только о поставках оружия".
Ширдеван добавил, что решение не может заключаться в том, чтобы "продолжать вооружаться, продолжать эскалацию, переходить одну красную линию за другой".
Мюнхенская конференция открылась в пятницу, в ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции - кризис на Украине. На прошлогодней конференции в Мюнхене Владимир Зеленский пригрозил пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории. Как отмечали в Кремле, Зеленский знает, что при желании боевые действия могут завершиться на следующий день
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