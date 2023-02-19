https://ria.ru/20230219/region-1852979039.html

В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина

В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина - РИА Новости, 19.02.2023

В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина

Украина может попытаться захватить Крым из-за его огромной военной и стратегической ценности, пишет The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:44

2023-02-19T15:44

2023-02-19T16:57

политика

украина

россия

сша

бен ходжес

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украина может попытаться захватить Крым из-за его огромной военной и стратегической ценности, пишет The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.Крым превращает Азовское море во внутреннее море России и позволяет контролировать территориальные воды с потенциальными запасами газа. Это крайне затруднит процесс восстановления экономики Украины, говорится в статье.Киевские власти неоднократно сообщали о планах атаковать полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал угрозы киевских властей агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против любых территорий России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.

https://ria.ru/20230217/stoykost-1852562540.html

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политика, украина, россия, сша, бен ходжес, владимир зеленский, михаил подоляк