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В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина - РИА Новости, 19.02.2023
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В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина
В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина - РИА Новости, 19.02.2023
В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина
Украина может попытаться захватить Крым из-за его огромной военной и стратегической ценности, пишет The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:44
2023-02-19T16:57
политика
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россия
сша
бен ходжес
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украина может попытаться захватить Крым из-за его огромной военной и стратегической ценности, пишет The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.Крым превращает Азовское море во внутреннее море России и позволяет контролировать территориальные воды с потенциальными запасами газа. Это крайне затруднит процесс восстановления экономики Украины, говорится в статье.Киевские власти неоднократно сообщали о планах атаковать полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал угрозы киевских властей агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против любых территорий России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.
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политика, украина, россия, сша, бен ходжес, владимир зеленский, михаил подоляк
Политика, Украина, Россия, США, Бен Ходжес, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
15:44 19.02.2023 (обновлено: 16:57 19.02.2023)
 
В США назвали ключевой российский регион, на который нацелилась Украина

The War Zone: Украина нацелилась на захват Крыма из-за его стратегического значения

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украина может попытаться захватить Крым из-за его огромной военной и стратегической ценности, пишет The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса.
"Крым — это ключ, он имеет решающее значение. Украине уже сейчас надо сосредоточиться на полуострове и экономно использовать силы на восточном направлении", — считает военный.
Крым превращает Азовское море во внутреннее море России и позволяет контролировать территориальные воды с потенциальными запасами газа. Это крайне затруднит процесс восстановления экономики Украины, говорится в статье.
Киевские власти неоднократно сообщали о планах атаковать полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал угрозы киевских властей агонией. Он предупредил, что все участники агрессии против любых территорий России "сполна ответят" за свои милитаристские планы.
Москва, Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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"Все идет как по маслу". В США восхитились российской стойкостью
 
ПолитикаУкраинаРоссияСШАБен ХоджесВладимир ЗеленскийМихаил Подоляк
 
 
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