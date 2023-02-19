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В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/rebenok-1852930940.html
В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск
В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 19.02.2023
В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск
Ребенок получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:24
2023-02-19T08:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Ребенок получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 18 февраля до 00.00 19 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранен ребенок", - говорится в телеграм-канале штаба. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу сообщало, что мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке по улице Алябьева, 20/3, наступив на взрывоопасный предмет.
https://ria.ru/20230219/antonov-1852927177.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк
08:24 19.02.2023
 
В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск

В ДНР сообщили о ранении одного ребенка за сутки из-за обстрелов украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Ребенок получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 00.00 18 февраля до 00.00 19 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранен ребенок", - говорится в телеграм-канале штаба.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу сообщало, что мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке по улице Алябьева, 20/3, наступив на взрывоопасный предмет.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
07:13Специальная военная операция на Украине
Антонов заявил о попытках США оправдать свои действия на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
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