https://ria.ru/20230219/rebenok-1852930940.html

В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск

В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск - РИА Новости, 19.02.2023

В ДНР за сутки ранен один человек из-за обстрелов украинских войск

Ребенок получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:24

2023-02-19T08:24

2023-02-19T08:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Ребенок получил ранения за минувшие сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил в четверг штаб территориальной обороны республики. "За минувшие сутки, с 00.00 18 февраля до 00.00 19 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики ранен ребенок", - говорится в телеграм-канале штаба. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу сообщало, что мальчик 2010 года рождения получил ранение в Донецке по улице Алябьева, 20/3, наступив на взрывоопасный предмет.

https://ria.ru/20230219/antonov-1852927177.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк