https://ria.ru/20230219/raskhody-1852962179.html

Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания

Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания - РИА Новости, 19.02.2023

Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания

Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:20

2023-02-19T13:20

2023-02-19T13:20

россия

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022 году Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: ... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что выделенные средства предоставляются субъектам РФ, которые обеспечивают прием в пункты временного размещения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и вынужденно покинувших жилые дома.

https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество