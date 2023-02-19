https://ria.ru/20230219/raskhody-1852962179.html
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания - РИА Новости, 19.02.2023
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания
Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:20
2023-02-19T13:20
2023-02-19T13:20
россия
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022 году Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: ... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что выделенные средства предоставляются субъектам РФ, которые обеспечивают прием в пункты временного размещения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и вынужденно покинувших жилые дома.
https://ria.ru/20230212/soledar-1851509022.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания
Правительство одобрило возмещение расходов на пункты временного размещения и питания