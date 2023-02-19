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Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания - РИА Новости, 19.02.2023
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Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания - РИА Новости, 19.02.2023
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания
Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:20
2023-02-19T13:20
россия
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022 году Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: ... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Отмечается, что выделенные средства предоставляются субъектам РФ, которые обеспечивают прием в пункты временного размещения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и вынужденно покинувших жилые дома.
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россия, общество
Россия, Общество
13:20 19.02.2023
 
Регионам возместят расходы на пункты временного размещения и питания

Правительство одобрило возмещение расходов на пункты временного размещения и питания

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило возмещение МЧС РФ расходов субъектам России на пункты временного размещения и питания для граждан, вынужденно покинувших в 2022 году Украину, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: ... Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выделенные средства предоставляются субъектам РФ, которые обеспечивают прием в пункты временного размещения граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и вынужденно покинувших жилые дома.
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