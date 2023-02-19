16:24 19.02.2023 (обновлено: 16:28 19.02.2023)
На акцию оппозиции в Кишиневе вышли около 40 тысяч протестующих
В воскресной акции оппозиции в Кишиневе участвуют около 40 тысяч протестующих
© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкУчастники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии "Шор" в Кишеневе
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники антиправительственного митинга сторонников оппозиционной партии "Шор" в Кишеневе
КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Воскресная акция протеста сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шор" собрала 40 тысяч человек, приехавших со всех районов республики, заявила вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
Как передает корреспондент РИА Новости, в воскресенье сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли на массовый протест против роста цен и повышения тарифов на энергоресурсы.
"Сегодня в нашей мирной акции участвует 40 тысяч человек. Еще 10 тысяч не смогли приехать. Автобусы задерживала полиция", – сказала Таубер в ходе выступления.
Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста проходит 19 февраля.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с Партией социалистов (ПСРМ). Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.