Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу
Американского разведчика Риттера насмешила просьба Зеленского к Западу об истребителях
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
"Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою", — сыронизировал военный.
Специалист уточнил, что подготовка кадров обычно длится несколько лет. При этом даже самая урезанная программа в США занимает около шести-восьми месяцев.
"Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно", — заметил Риттер.
В первой половине февраля украинский лидер во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона истребители. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ. Министр, в свою очередь, уточнил, что Великобритания "необязательно должна" отправлять Украине истребители.