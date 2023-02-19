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Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу - РИА Новости, 19.02.2023
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Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу
Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу - РИА Новости, 19.02.2023
Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу
На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей, рассказал офицер... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:38
2023-02-19T19:38
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Специалист уточнил, что подготовка кадров обычно длится несколько лет. При этом даже самая урезанная программа в США занимает около шести-восьми месяцев."Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно", — заметил Риттер.В первой половине февраля украинский лидер во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона истребители. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ. Министр, в свою очередь, уточнил, что Великобритания "необязательно должна" отправлять Украине истребители.
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политика, украина, сша, великобритания
Политика, Украина, США, Великобритания
19:38 19.02.2023
 
Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу

Американского разведчика Риттера насмешила просьба Зеленского к Западу об истребителях

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.
"Видите ли, вы не можете просто прыгнуть в современный самолет и ожидать, что он оторвется от земли и сможет принять участие в полноценном воздушном бою", — сыронизировал военный.
Специалист уточнил, что подготовка кадров обычно длится несколько лет. При этом даже самая урезанная программа в США занимает около шести-восьми месяцев.
"Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно", — заметил Риттер.
В первой половине февраля украинский лидер во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона истребители. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ. Министр, в свою очередь, уточнил, что Великобритания "необязательно должна" отправлять Украине истребители.
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