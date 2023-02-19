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Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу

Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу - РИА Новости, 19.02.2023

Американского разведчика насмешила новая просьба Зеленского к Западу

На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей, рассказал офицер... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T19:38

2023-02-19T19:38

2023-02-19T19:38

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. На формирование боевой авиации для Украины уйдет много лет из-за отсутствия у страны профессиональных пилотов для западных истребителей, рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем блоге на YouTube.Специалист уточнил, что подготовка кадров обычно длится несколько лет. При этом даже самая урезанная программа в США занимает около шести-восьми месяцев."Как говорил президент Украины Владимир Зеленский, через восемь месяцев будет слишком поздно", — заметил Риттер.В первой половине февраля украинский лидер во время выступления в британском парламенте лично попросил у Лондона истребители. Как позже сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит, премьер-министр Риши Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу выяснить, какую технику страна потенциально может передать ВСУ. Министр, в свою очередь, уточнил, что Великобритания "необязательно должна" отправлять Украине истребители.

https://ria.ru/20230219/britaniya-1852994744.html

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политика, украина, сша, великобритания