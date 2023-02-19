https://ria.ru/20230219/proisshestvie-1853025307.html

На юго-востоке Москвы погибли две школьницы

На юго-востоке Москвы погибли две школьницы - РИА Новости, 19.02.2023

На юго-востоке Москвы погибли две школьницы

Две школьницы найдены погибшими на юго-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T21:18

2023-02-19T21:18

2023-02-19T21:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Две школьницы найдены погибшими на юго-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, ЧП произошло у жилого дома на улице Генерала Кузнецова. Обстоятельства происшедшего и личности погибших выясняются.

https://ria.ru/20230219/dtp-1852950952.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва