https://ria.ru/20230219/proisshestvie-1853025307.html
На юго-востоке Москвы погибли две школьницы
На юго-востоке Москвы погибли две школьницы - РИА Новости, 19.02.2023
На юго-востоке Москвы погибли две школьницы
Две школьницы найдены погибшими на юго-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T21:18
2023-02-19T21:18
2023-02-19T21:32
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Две школьницы найдены погибшими на юго-востоке Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, ЧП произошло у жилого дома на улице Генерала Кузнецова. Обстоятельства происшедшего и личности погибших выясняются.
https://ria.ru/20230219/dtp-1852950952.html
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РИА Новости
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происшествия, москва
21:18 19.02.2023 (обновлено: 21:32 19.02.2023)
На юго-востоке Москвы погибли две школьницы
На юго-востоке Москвы погибли две школьницы