https://ria.ru/20230219/primore-1852924255.html

В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 19.02.2023

В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары

Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T04:49

2023-02-19T04:49

2023-02-19T11:16

дальнегорск

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональная прокуратура. Тела мужа и жены с колото-резаными ранениями нашли 11 февраля в магазине в городе. Родственник супружеской пары пострадал, но остался в живых. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Предполагаемого убийцу задержали его 17 февраля. Источник РИА Новости уточнял, что беглец скрывался в пустом доме в Дальнегорске, он не смог растопить печь и сидел все это время без еды. "С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 24 суток", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, он нанес множество ударов ножом 69-летнему сторожу помещения в ходе конфликта. Супруга потерпевшего беспокоилась, что муж не выходит на связь, и случайно стала свидетелем преступления. Её подозреваемый также убил, отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20230216/arest-1852438502.html

дальнегорск

приморский край

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дальнегорск, происшествия, приморский край