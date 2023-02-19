https://ria.ru/20230219/primore-1852924255.html
В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 19.02.2023
В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары
Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T04:49
2023-02-19T04:49
2023-02-19T11:16
дальнегорск
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональная прокуратура. Тела мужа и жены с колото-резаными ранениями нашли 11 февраля в магазине в городе. Родственник супружеской пары пострадал, но остался в живых. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Предполагаемого убийцу задержали его 17 февраля. Источник РИА Новости уточнял, что беглец скрывался в пустом доме в Дальнегорске, он не смог растопить печь и сидел все это время без еды. "С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 24 суток", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, он нанес множество ударов ножом 69-летнему сторожу помещения в ходе конфликта. Супруга потерпевшего беспокоилась, что муж не выходит на связь, и случайно стала свидетелем преступления. Её подозреваемый также убил, отмечает прокуратура.
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дальнегорск, происшествия, приморский край
Дальнегорск, Происшествия, Приморский край
04:49 19.02.2023 (обновлено: 11:16 19.02.2023)
В Приморье заключили под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары
Суд арестовал подозреваемого в убийстве супружеской пары в Дальнегорске Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве супружеской пары в Дальнегорске Приморского края, сообщает региональная прокуратура.
Тела мужа и жены с колото-резаными ранениями нашли 11 февраля в магазине в городе. Родственник супружеской пары пострадал, но остался в живых. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Предполагаемого убийцу задержали его 17 февраля. Источник РИА Новости уточнял, что беглец скрывался в пустом доме в Дальнегорске, он не смог растопить печь и сидел все это время без еды.
"С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 1 месяц 24 суток", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, он нанес множество ударов ножом 69-летнему сторожу помещения в ходе конфликта. Супруга потерпевшего беспокоилась, что муж не выходит на связь, и случайно стала свидетелем преступления. Её подозреваемый также убил, отмечает прокуратура.