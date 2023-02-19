Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников
Правительство одобрило проект закона о бесплатной юридической помощи льготникам
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 343 и 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что законопроект направлен на повышение правовой защищённости граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Кроме того, кабмин одобрил проект закона об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении. Уточняется, что законопроект предлагает ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия от 14 апреля 2015 года.
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