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Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников - РИА Новости, 19.02.2023
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Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников
Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников - РИА Новости, 19.02.2023
Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников
Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:04
2023-02-19T12:04
общество
россия
абхазия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 343 и 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на повышение правовой защищённости граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, кабмин одобрил проект закона об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении. Уточняется, что законопроект предлагает ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия от 14 апреля 2015 года.
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общество, россия, абхазия
Общество, Россия, Абхазия
12:04 19.02.2023
 
Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников

Правительство одобрило проект закона о бесплатной юридической помощи льготникам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 343 и 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным
Отмечается, что законопроект направлен на повышение правовой защищённости граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Кроме того, кабмин одобрил проект закона об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении. Уточняется, что законопроект предлагает ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия от 14 апреля 2015 года.
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