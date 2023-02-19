https://ria.ru/20230219/pravitelstvo-1852952030.html

Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников

Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников - РИА Новости, 19.02.2023

Правительство одобрило проект о юридической помощи для льготников

Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:04

2023-02-19T12:04

2023-02-19T12:04

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россия

абхазия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект о бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 343 и 38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на повышение правовой защищённости граждан в части предоставления дополнительных льгот при оформлении полномочий представительства в судах, а также льгот детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Кроме того, кабмин одобрил проект закона об изменениях в соглашение между РФ и Абхазией о пенсионном обеспечении. Уточняется, что законопроект предлагает ратифицировать протокол о внесении изменений в соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия от 14 апреля 2015 года.

https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html

https://ria.ru/20221201/yurpomosch-1835494506.html

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абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, абхазия