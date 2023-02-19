https://ria.ru/20230219/pozhar-1852929397.html

В Приангарье загорелся цех металлоконструкций

В Приангарье загорелся цех металлоконструкций - РИА Новости, 19.02.2023

В Приангарье загорелся цех металлоконструкций

Цех металлоконструкций тушат пожарные в городе Усолье-Сибирское, площадь возгорания составила 115 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T07:52

2023-02-19T07:52

2023-02-19T11:08

происшествия

усолье-сибирское

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Цех металлоконструкций тушат пожарные в городе Усолье-Сибирское, площадь возгорания составила 115 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о пожаре в цехе металлоконструкций на предприятии в городе Усолье-Сибирское поступило в МЧС в 08.06 (03.06 мск). На момент прибытия пожарных горело подсобное помещение внутри цеха на площади 15 квадратных метров, существовала угроза перехода огня на кровлю. Из-за отсутствия водоисточников подразделения работали по повышенному номеру сложности. "В 11.20 (08.20 мск) пожар на предприятии локализован на площади 115 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работали 18 человек и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20230217/pozhar-1852575546.html

усолье-сибирское

иркутская область

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происшествия, усолье-сибирское, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)