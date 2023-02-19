https://ria.ru/20230219/pozhar-1852929397.html
В Приангарье загорелся цех металлоконструкций
В Приангарье загорелся цех металлоконструкций - РИА Новости, 19.02.2023
В Приангарье загорелся цех металлоконструкций
Цех металлоконструкций тушат пожарные в городе Усолье-Сибирское, площадь возгорания составила 115 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:52
2023-02-19T07:52
2023-02-19T11:08
происшествия
усолье-сибирское
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Цех металлоконструкций тушат пожарные в городе Усолье-Сибирское, площадь возгорания составила 115 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. Сообщение о пожаре в цехе металлоконструкций на предприятии в городе Усолье-Сибирское поступило в МЧС в 08.06 (03.06 мск). На момент прибытия пожарных горело подсобное помещение внутри цеха на площади 15 квадратных метров, существовала угроза перехода огня на кровлю. Из-за отсутствия водоисточников подразделения работали по повышенному номеру сложности. "В 11.20 (08.20 мск) пожар на предприятии локализован на площади 115 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. На месте работали 18 человек и 5 единиц техники.
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усолье-сибирское
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происшествия, усолье-сибирское, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Усолье-Сибирское, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:52 19.02.2023 (обновлено: 11:08 19.02.2023)
В Приангарье загорелся цех металлоконструкций
В Приангарье загорелся цех металлоконструкций на площади 115 квадратных метров