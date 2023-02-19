https://ria.ru/20230219/postradavshie-1853002128.html

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти - РИА Новости, 19.02.2023

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти

Число пострадавших из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до девяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:32

2023-02-19T18:32

2023-02-19T18:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до девяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил о семи пострадавших. "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до девяти", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852371214.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины