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Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/postradavshie-1853002128.html
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти - РИА Новости, 19.02.2023
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти
Число пострадавших из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до девяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T18:32
2023-02-19T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до девяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил о семи пострадавших. "В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до девяти", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
18:32 19.02.2023 (обновлено: 18:33 19.02.2023)
 
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка возросло до девяти

В ДНР сообщили об увеличении числа пострадавших при украинском обстреле Донецка до девяти

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до девяти, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил о семи пострадавших.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Ворошиловском районе Донецка число раненых возросло до девяти", - говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:22Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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