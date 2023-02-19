Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/polk-1852972843.html
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.02.2023
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области
Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:05
2023-02-19T16:42
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
украина
вооруженные силы украины
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852974788_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_bc83c6a111df94f54028e19d37f68143.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны.Также крылатыми ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.Кроме того, российские военные поразили командные пункты двух бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.В свою очередь, силы ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и районе Херсона.Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 92 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230216/mi-8-1852396373.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкий (город)
украина
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852974788_32:0:992:720_1920x0_80_0_0_dbf7a088b6c42b882ced632929634db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), Украина, Вооруженные силы Украины, Хмельницкая область
15:05 19.02.2023 (обновлено: 16:42 19.02.2023)
 
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области

Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ у Хмельницкого

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты с корабля
Пуск крылатой ракеты с корабля
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск крылатой ракеты с корабля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий", — рассказали в оборонном ведомстве.

Также крылатыми ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.
Кроме того, российские военные поразили командные пункты двух бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 13:44Специальная военная операция на Украине
ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
В свою очередь, силы ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и районе Херсона.
Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 92 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкий (город)УкраинаВооруженные силы УкраиныХмельницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала