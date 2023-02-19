https://ria.ru/20230219/polk-1852972843.html
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.02.2023
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области
Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:05
2023-02-19T15:05
2023-02-19T16:42
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны.Также крылатыми ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.Кроме того, российские военные поразили командные пункты двух бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.В свою очередь, силы ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и районе Херсона.Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 92 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230216/mi-8-1852396373.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), Украина, Вооруженные силы Украины, Хмельницкая область
15:05 19.02.2023 (обновлено: 16:42 19.02.2023)
Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области
Минобороны сообщило о поражении пункта дислокации полка беспилотников ВСУ у Хмельницкого
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий", — рассказали в оборонном ведомстве.
Также крылатыми ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.
Кроме того, российские военные поразили командные пункты двух бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.
В свою очередь, силы ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и районе Херсона.
Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 92 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин
подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом
на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.