https://ria.ru/20230219/polk-1852972843.html

Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области

Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области - РИА Новости, 19.02.2023

Российские войска нанесли удар по военным объектам в Хмельницкой области

Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:05

2023-02-19T15:05

2023-02-19T16:42

специальная военная операция на украине

хмельницкий (город)

украина

вооруженные силы украины

хмельницкая область

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили место базирования беспилотников ВСУ на западе Украины, сообщили в Минобороны.Также крылатыми ракетами уничтожили склад артиллерийских боеприпасов около железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.Кроме того, российские военные поразили командные пункты двух бригад ВСУ на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.В свою очередь, силы ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и районе Херсона.Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 92 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 118 районах.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230216/mi-8-1852396373.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины, хмельницкая область