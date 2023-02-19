https://ria.ru/20230219/pogoda-1852939800.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T10:06

2023-02-19T10:06

2023-02-19T10:06

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона, сопровождаемой снеговыми тучами. "Облачно, временами снег. Температура воздуха - минус 4-6, по области - минус 2-7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба. Также Тишковец добавил, что с начала снегопада в Москве выпало 0,3 миллиметра осадков. "Где-то до 5 миллиметров выпадет еще в течение сегодняшнего дня… на понедельник еще где-то 2-3 миллиметра в общей сложности", - рассказал он.

https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец