https://ria.ru/20230219/pogoda-1852939800.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:06
2023-02-19T10:06
2023-02-19T10:06
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона, сопровождаемой снеговыми тучами. "Облачно, временами снег. Температура воздуха - минус 4-6, по области - минус 2-7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба. Также Тишковец добавил, что с начала снегопада в Москве выпало 0,3 миллиметра осадков. "Где-то до 5 миллиметров выпадет еще в течение сегодняшнего дня… на понедельник еще где-то 2-3 миллиметра в общей сложности", - рассказал он.
https://ria.ru/20230218/moroz-1852853291.html
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона, сопровождаемой снеговыми тучами.
"Облачно, временами снег. Температура воздуха - минус 4-6, по области - минус 2-7", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.
Также Тишковец добавил, что с начала снегопада в Москве выпало 0,3 миллиметра осадков.
"Где-то до 5 миллиметров выпадет еще в течение сегодняшнего дня… на понедельник еще где-то 2-3 миллиметра в общей сложности", - рассказал он.