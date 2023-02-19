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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 19.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:06
2023-02-19T10:06
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона, сопровождаемой снеговыми тучами. "Облачно, временами снег. Температура воздуха - минус 4-6, по области - минус 2-7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба. Также Тишковец добавил, что с начала снегопада в Москве выпало 0,3 миллиметра осадков. "Где-то до 5 миллиметров выпадет еще в течение сегодняшнего дня… на понедельник еще где-то 2-3 миллиметра в общей сложности", - рассказал он.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
10:06 19.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: до минус шести градусов ожидается в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Облачная погода, снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона, сопровождаемой снеговыми тучами.
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"Облачно, временами снег. Температура воздуха - минус 4-6, по области - минус 2-7", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба.
Также Тишковец добавил, что с начала снегопада в Москве выпало 0,3 миллиметра осадков.
"Где-то до 5 миллиметров выпадет еще в течение сегодняшнего дня… на понедельник еще где-то 2-3 миллиметра в общей сложности", - рассказал он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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