https://ria.ru/20230219/podarki-1852965285.html
"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО
"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2023
"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО
Подарки для российских военных, которые находятся в зоне спецоперации, отправили из Ростова-на-Дону в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы!",... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:50
2023-02-19T13:50
2023-02-19T13:50
специальная военная операция на украине
общество
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Подарки для российских военных, которые находятся в зоне спецоперации, отправили из Ростова-на-Дону в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы!", передает корреспондент РИА Новости. В Ростове-на-Дону на территории стадиона "Ростов Арена" состоялась торжественная отправка подарков ко Дню защитника Отечества бойцам в зону спецоперации. "Мы можем сказать слова благодарности сотням тысяч жителей Российской Федерации. То, что мы видим здесь, это 70 машин, доверху набитых всем тем, что нужно нашим ребятам на передовой", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, значительный объем помощи еще будет собран. "Вдогонку едут 15 фур, там мобильные бани, теплые сапоги, буржуйки. И это все благодаря помощи сотен тысяч людей, которые остались неравнодушны", - отметил Кузнецов. Он также выразил благодарность федеральным телеканалам, которые приняли участие в организации сбора подарков для российских военнослужащих. "Спасибо вам большое! Благодаря деятельному участию телеканалов и военкоров нам удалось все это собрать. И сегодня из стадиона "Ростов Арена" это все отправляется на передовую", - сказал он. В преддверии 23 февраля подарки для российских военных собирались в рамках сбора "Защитникам Отечества" проекта "Всё для победы!". Сбор был открыт совместно с крупнейшими российскими телеканалами и медиахолдингами. На средства, собранными жителями страны, были закуплены автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, саперные лопатки и прочее оснащение. Автомобили и подарочные комплекты необходимых вещей отправили в более чем 50 военных подразделений. Помимо этого, на передовую отправили гитары с автографами известных музыкантов и артистов: Николая Расторгуева, Александра Буйнова, Дмитрия Певцова, Ивана Охлобыстина и других.
https://ria.ru/20230219/ugrozy-1852961108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ростов-на-Дону, Россия
"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО
"Народный фронт" отправил из Ростова-на-Дону подарки российским военным в зоне СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Подарки для российских военных, которые находятся в зоне спецоперации, отправили из Ростова-на-Дону в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы!", передает корреспондент РИА Новости.
В Ростове-на-Дону
на территории стадиона "Ростов Арена" состоялась торжественная отправка подарков ко Дню защитника Отечества бойцам в зону спецоперации.
"Мы можем сказать слова благодарности сотням тысяч жителей Российской Федерации. То, что мы видим здесь, это 70 машин, доверху набитых всем тем, что нужно нашим ребятам на передовой", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
По его словам, значительный объем помощи еще будет собран. "Вдогонку едут 15 фур, там мобильные бани, теплые сапоги, буржуйки. И это все благодаря помощи сотен тысяч людей, которые остались неравнодушны", - отметил Кузнецов.
Он также выразил благодарность федеральным телеканалам, которые приняли участие в организации сбора подарков для российских военнослужащих. "Спасибо вам большое! Благодаря деятельному участию телеканалов и военкоров нам удалось все это собрать. И сегодня из стадиона "Ростов Арена" это все отправляется на передовую", - сказал он.
В преддверии 23 февраля подарки для российских военных собирались в рамках сбора "Защитникам Отечества" проекта "Всё для победы!". Сбор был открыт совместно с крупнейшими российскими телеканалами и медиахолдингами. На средства, собранными жителями страны, были закуплены автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, саперные лопатки и прочее оснащение. Автомобили и подарочные комплекты необходимых вещей отправили в более чем 50 военных подразделений.
Помимо этого, на передовую отправили гитары с автографами известных музыкантов и артистов: Николая Расторгуева
, Александра Буйнова
, Дмитрия Певцова
, Ивана Охлобыстина
и других.