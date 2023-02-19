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"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО

"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО - РИА Новости, 19.02.2023

"Народный фронт" отправил подарки российским военным в зоне СВО

Подарки для российских военных, которые находятся в зоне спецоперации, отправили из Ростова-на-Дону в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы!",... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:50

2023-02-19T13:50

2023-02-19T13:50

специальная военная операция на украине

общество

ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев – РИА Новости. Подарки для российских военных, которые находятся в зоне спецоперации, отправили из Ростова-на-Дону в рамках проекта Народного фронта "Всё для победы!", передает корреспондент РИА Новости. В Ростове-на-Дону на территории стадиона "Ростов Арена" состоялась торжественная отправка подарков ко Дню защитника Отечества бойцам в зону спецоперации. "Мы можем сказать слова благодарности сотням тысяч жителей Российской Федерации. То, что мы видим здесь, это 70 машин, доверху набитых всем тем, что нужно нашим ребятам на передовой", - сказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По его словам, значительный объем помощи еще будет собран. "Вдогонку едут 15 фур, там мобильные бани, теплые сапоги, буржуйки. И это все благодаря помощи сотен тысяч людей, которые остались неравнодушны", - отметил Кузнецов. Он также выразил благодарность федеральным телеканалам, которые приняли участие в организации сбора подарков для российских военнослужащих. "Спасибо вам большое! Благодаря деятельному участию телеканалов и военкоров нам удалось все это собрать. И сегодня из стадиона "Ростов Арена" это все отправляется на передовую", - сказал он. В преддверии 23 февраля подарки для российских военных собирались в рамках сбора "Защитникам Отечества" проекта "Всё для победы!". Сбор был открыт совместно с крупнейшими российскими телеканалами и медиахолдингами. На средства, собранными жителями страны, были закуплены автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, саперные лопатки и прочее оснащение. Автомобили и подарочные комплекты необходимых вещей отправили в более чем 50 военных подразделений. Помимо этого, на передовую отправили гитары с автографами известных музыкантов и артистов: Николая Расторгуева, Александра Буйнова, Дмитрия Певцова, Ивана Охлобыстина и других.

https://ria.ru/20230219/ugrozy-1852961108.html

https://ria.ru/20230217/komandir-1852743269.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, ростов-на-дону, россия