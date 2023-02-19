https://ria.ru/20230219/pobratim-1853016618.html

Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами

Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами - РИА Новости, 19.02.2023

Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами

Город Астрахань и белорусский город Могилев стали побратимами, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:13

2023-02-19T20:13

2023-02-19T20:13

астрахань

астраханская область

игорь бабушкин

могилев

белоруссия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Город Астрахань и белорусский город Могилев стали побратимами, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Бабушкин напомнил, что уже сегодня регион закупает лифты у предприятия "Могилевлифтмаш". "Мы готовы предложить экспортерам Могилевской области наши транспортно-логистические возможности. Будем содействовать налаживанию транзитных грузоперевозок могилевской продукции через астраханские порты по коридору "Север – Юг" в страны Азии и Персидского залива", - отметил он. Губернатор добавил, что предложил коллегам организовать проведение могилевских продуктовых ярмарок в Астраханской области. "Такой опыт у нас уже есть с Витебском. Будем сотрудничать не только в экономике, но и в других сферах - образовании, культуре, спорте", - уточнил он. Бабушкин отметил, что Астраханская область очень заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Могилевской областью и приложит для этого максимум усилий.

https://ria.ru/20230217/kvartal-1852729212.html

астрахань

астраханская область

могилев

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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, могилев, белоруссия