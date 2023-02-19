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Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами - РИА Новости, 19.02.2023
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Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами
Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами - РИА Новости, 19.02.2023
Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами
Город Астрахань и белорусский город Могилев стали побратимами, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:13
2023-02-19T20:13
астрахань
астраханская область
игорь бабушкин
могилев
белоруссия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Город Астрахань и белорусский город Могилев стали побратимами, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Бабушкин напомнил, что уже сегодня регион закупает лифты у предприятия "Могилевлифтмаш". "Мы готовы предложить экспортерам Могилевской области наши транспортно-логистические возможности. Будем содействовать налаживанию транзитных грузоперевозок могилевской продукции через астраханские порты по коридору "Север – Юг" в страны Азии и Персидского залива", - отметил он. Губернатор добавил, что предложил коллегам организовать проведение могилевских продуктовых ярмарок в Астраханской области. "Такой опыт у нас уже есть с Витебском. Будем сотрудничать не только в экономике, но и в других сферах - образовании, культуре, спорте", - уточнил он. Бабушкин отметил, что Астраханская область очень заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Могилевской областью и приложит для этого максимум усилий.
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астрахань, астраханская область, игорь бабушкин, могилев, белоруссия
Астрахань, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Могилев, Белоруссия
20:13 19.02.2023
 
Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами

Губернатор Бабушкин: Астрахань и белорусский Могилев стали городами-побратимами

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Андрей Александров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Город Астрахань и белорусский город Могилев стали побратимами, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Подписали меморандум об установлении побратимских отношений между Астраханью и белорусским городом Могилев", - написал Бабушкин в Telegram. Губернатор добавил, что соглашение о сотрудничестве между регионами договорились подписать в рамках Десятого форума регионов России и Белоруссии в Уфе летом текущего года.
Бабушкин напомнил, что уже сегодня регион закупает лифты у предприятия "Могилевлифтмаш". "Мы готовы предложить экспортерам Могилевской области наши транспортно-логистические возможности. Будем содействовать налаживанию транзитных грузоперевозок могилевской продукции через астраханские порты по коридору "Север – Юг" в страны Азии и Персидского залива", - отметил он.
Губернатор добавил, что предложил коллегам организовать проведение могилевских продуктовых ярмарок в Астраханской области. "Такой опыт у нас уже есть с Витебском. Будем сотрудничать не только в экономике, но и в других сферах - образовании, культуре, спорте", - уточнил он.
Бабушкин отметил, что Астраханская область очень заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Могилевской областью и приложит для этого максимум усилий.
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АстраханьАстраханская областьИгорь БабушкинМогилевБелоруссия
 
 
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