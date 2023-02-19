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В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/pobeda-1852938556.html
В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине
В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти готовиться к победе на Украине русского народа и изгнанию режима националистов. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:50
2023-02-19T09:50
специальная военная операция на украине
украина
михаил шеремет
госдума рф
россия
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти готовиться к победе на Украине русского народа и изгнанию режима националистов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к предложениям о прекращении огня. "Блинкен - это дешевый актер, который пытается выдавать желаемое за действительное. В Украине победит русский народ, который живет там столетиями и видит свое будущее исключительно с Россией, а взращенный американцами режим националистов будет изгнан. Американцы, видимо, подзабыли, что русские, белорусы и украинцы связаны тысячами незримых духовных нитей, это славянские народы, которые все равно соединяются в один кулак, как бы их долго ни пытались раздробить", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, будущее Украины только с Россией. "Мир меняется в сторону России. Демилитаризация и денационализация Украины неизбежны", - подчеркнул депутат.
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украина, михаил шеремет, госдума рф, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия, США
09:50 19.02.2023
 
В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине

Депутат ГД от Крыма Шеремет призвал США готовиться к победе русского народа на Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти готовиться к победе на Украине русского народа и изгнанию режима националистов.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к предложениям о прекращении огня.
"Блинкен - это дешевый актер, который пытается выдавать желаемое за действительное. В Украине победит русский народ, который живет там столетиями и видит свое будущее исключительно с Россией, а взращенный американцами режим националистов будет изгнан. Американцы, видимо, подзабыли, что русские, белорусы и украинцы связаны тысячами незримых духовных нитей, это славянские народы, которые все равно соединяются в один кулак, как бы их долго ни пытались раздробить", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, будущее Украины только с Россией.
"Мир меняется в сторону России. Демилитаризация и денационализация Украины неизбежны", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМихаил ШереметГосдума РФРоссияСША
 
 
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