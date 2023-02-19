https://ria.ru/20230219/pobeda-1852938556.html

В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине

В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине - РИА Новости, 19.02.2023

В Крыму призвали США готовиться к победе русского народа на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти готовиться к победе на Украине русского народа и изгнанию режима националистов. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:50

2023-02-19T09:50

2023-02-19T09:50

специальная военная операция на украине

украина

михаил шеремет

госдума рф

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американские власти готовиться к победе на Украине русского народа и изгнанию режима националистов. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет сомнений в победе Украины, и призвал с "невероятной осторожностью" относиться к предложениям о прекращении огня. "Блинкен - это дешевый актер, который пытается выдавать желаемое за действительное. В Украине победит русский народ, который живет там столетиями и видит свое будущее исключительно с Россией, а взращенный американцами режим националистов будет изгнан. Американцы, видимо, подзабыли, что русские, белорусы и украинцы связаны тысячами незримых духовных нитей, это славянские народы, которые все равно соединяются в один кулак, как бы их долго ни пытались раздробить", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, будущее Украины только с Россией. "Мир меняется в сторону России. Демилитаризация и денационализация Украины неизбежны", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, михаил шеремет, госдума рф, россия, сша