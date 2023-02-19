https://ria.ru/20230219/pobeda-1852933480.html

Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине

Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине - РИА Новости, 19.02.2023

Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине

Отмена Дня Победы на Украине — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал жизнь, освобождая мир от нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:57

2023-02-19T08:57

2023-02-19T10:02

вячеслав володин

украина

политика

день победы

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Отмена Дня Победы на Украине — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал жизнь, освобождая мир от нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что в Великой Отечественной войне именно Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех. Володин указал, как в соседней республике уничтожали общую историческую память. По его словам, сначала на Украине запретили говорить на русском языке, потом снесли памятники освободителям страны от фашистов и заменили их монументами "Бандере, Шухевичу и другим преступникам". Затем раскололи Православную церковь и стали уничтожать "родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую". Кроме того, киевский режим исключил из школьной программы российских писателей и, не удовлетворившись этим, начал менять названия городов и улиц.Ранее группа парламентариев зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая.

https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, украина, политика, день победы