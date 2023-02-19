https://ria.ru/20230219/pobeda-1852933480.html
Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине
Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине
Отмена Дня Победы на Украине — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал жизнь, освобождая мир от нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:57
2023-02-19T08:57
2023-02-19T10:02
вячеслав володин
украина
политика
день победы
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Отмена Дня Победы на Украине — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал жизнь, освобождая мир от нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий напомнил, что в Великой Отечественной войне именно Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех. Володин указал, как в соседней республике уничтожали общую историческую память. По его словам, сначала на Украине запретили говорить на русском языке, потом снесли памятники освободителям страны от фашистов и заменили их монументами "Бандере, Шухевичу и другим преступникам". Затем раскололи Православную церковь и стали уничтожать "родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую". Кроме того, киевский режим исключил из школьной программы российских писателей и, не удовлетворившись этим, начал менять названия городов и улиц.Ранее группа парламентариев зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая.
https://ria.ru/20230218/orban-1852881707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, украина, политика, день победы
Вячеслав Володин, Украина, Политика, День Победы
08:57 19.02.2023 (обновлено: 10:02 19.02.2023)
Володин прокомментировал законопроект об отмене Дня Победы на Украине
Володин назвал отмену Дня Победы на Украине подлостью по отношению к защитникам от нацизма
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Отмена Дня Победы на Украине — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал жизнь, освобождая мир от нацизма, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram
-канале.
"Память о Победе объединяет народ наших стран. Это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с Зеленским", — написал он.
Парламентарий напомнил, что в Великой Отечественной войне именно Россия
, Украина и Белоруссия
пострадали больше всех.
Володин указал, как в соседней республике уничтожали общую историческую память. По его словам, сначала на Украине запретили говорить на русском языке, потом снесли памятники освободителям страны от фашистов и заменили их монументами "Бандере, Шухевичу и другим преступникам". Затем раскололи Православную церковь и стали уничтожать "родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую".
Кроме того, киевский режим исключил из школьной программы российских писателей и, не удовлетворившись этим, начал менять названия городов и улиц.
Ранее группа парламентариев зарегистрировали в Верховной раде законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы. Они считают, что следует отмечать только День памяти и примирения, отмечаемый 8 мая.