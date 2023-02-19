Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230219/otpusk-1852934564.html
Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск
Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск - РИА Новости, 19.02.2023
Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск
Четверть россиян потратили на отпуск этой зимой от 10 до 50 тысяч рублей, при этом лишь каждому двадцатому гражданину отдых обошелся свыше 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:09
2023-02-19T09:09
туризм
новости - туризм
россия
росгосстрах
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/34/1550693457_283:694:2689:2048_1920x0_80_0_0_f0423cd08f1db53662a460f04ad0d676.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверть россиян потратили на отпуск этой зимой от 10 до 50 тысяч рублей, при этом лишь каждому двадцатому гражданину отдых обошелся свыше 100 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Этой зимой не было зимнего отдыха у 38%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. Около 21% граждан потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 24% - от 10 до 50 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Примерно каждый восьмой россиянин (12%) этой зимой потратил на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, а еще для 5% опрошенных отпуск обошелся свыше 100 тысяч рублей. Среди видов зимнего отдыха россияне предпочитают отдыхать дома или на даче (52%), совершить турпоездки в другой регион России (31%) или поехать за рубеж в теплые края (29%). Кататься на горных лыжах или сноуборде предпочитают 18% граждан, а на беговых лыжах 14%. Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" с 9 по 16 февраля среди порядка 1 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20230219/issledovanie-1852928344.html
https://ria.ru/20211207/otdykh-1762625458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155069/34/1550693457_767:591:2710:2048_1920x0_80_0_0_5430687ecd839b631917415d0427accf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, росгосстрах, общество
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Росгосстрах, Общество
09:09 19.02.2023
 
Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск

Исследование: четверть россиян потратили на отпуск зимой от десяти до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОтпуск зимой
Отпуск зимой - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Отпуск зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверть россиян потратили на отпуск этой зимой от 10 до 50 тысяч рублей, при этом лишь каждому двадцатому гражданину отдых обошелся свыше 100 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Этой зимой не было зимнего отдыха у 38%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. Около 21% граждан потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 24% - от 10 до 50 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
07:38
Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой
Примерно каждый восьмой россиянин (12%) этой зимой потратил на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, а еще для 5% опрошенных отпуск обошелся свыше 100 тысяч рублей.
Среди видов зимнего отдыха россияне предпочитают отдыхать дома или на даче (52%), совершить турпоездки в другой регион России (31%) или поехать за рубеж в теплые края (29%). Кататься на горных лыжах или сноуборде предпочитают 18% граждан, а на беговых лыжах 14%.
Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" с 9 по 16 февраля среди порядка 1 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Горячие сероводородные источники в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 20:06Туризм
Куда поехать в отпуск зимой: топ лучших мест России для недорогого отдыха
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияРосгосстрахОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала