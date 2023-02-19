https://ria.ru/20230219/otpusk-1852934564.html

Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск

Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск - РИА Новости, 19.02.2023

Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск

Четверть россиян потратили на отпуск этой зимой от 10 до 50 тысяч рублей, при этом лишь каждому двадцатому гражданину отдых обошелся свыше 100 тысяч рублей,... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:09

2023-02-19T09:09

2023-02-19T09:09

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверть россиян потратили на отпуск этой зимой от 10 до 50 тысяч рублей, при этом лишь каждому двадцатому гражданину отдых обошелся свыше 100 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Этой зимой не было зимнего отдыха у 38%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. Около 21% граждан потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 24% - от 10 до 50 тысяч рублей", - сказано в исследовании. Примерно каждый восьмой россиянин (12%) этой зимой потратил на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, а еще для 5% опрошенных отпуск обошелся свыше 100 тысяч рублей. Среди видов зимнего отдыха россияне предпочитают отдыхать дома или на даче (52%), совершить турпоездки в другой регион России (31%) или поехать за рубеж в теплые края (29%). Кататься на горных лыжах или сноуборде предпочитают 18% граждан, а на беговых лыжах 14%. Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" с 9 по 16 февраля среди порядка 1 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230219/issledovanie-1852928344.html

https://ria.ru/20211207/otdykh-1762625458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, росгосстрах, общество