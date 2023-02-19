Исследование показало, сколько денег потратили россияне на зимний отпуск
Исследование: четверть россиян потратили на отпуск зимой от десяти до 50 тысяч рублей
Отпуск зимой. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Четверть россиян потратили на отпуск этой зимой от 10 до 50 тысяч рублей, при этом лишь каждому двадцатому гражданину отдых обошелся свыше 100 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Этой зимой не было зимнего отдыха у 38%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. Около 21% граждан потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 24% - от 10 до 50 тысяч рублей", - сказано в исследовании.
Примерно каждый восьмой россиянин (12%) этой зимой потратил на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, а еще для 5% опрошенных отпуск обошелся свыше 100 тысяч рублей.
Среди видов зимнего отдыха россияне предпочитают отдыхать дома или на даче (52%), совершить турпоездки в другой регион России (31%) или поехать за рубеж в теплые края (29%). Кататься на горных лыжах или сноуборде предпочитают 18% граждан, а на беговых лыжах 14%.
Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" с 9 по 16 февраля среди порядка 1 тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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