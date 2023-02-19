https://ria.ru/20230219/otdykh-1852949473.html

Исследование показало, где россияне дольше всего задерживались на отдых

Исследование показало, где россияне дольше всего задерживались на отдых - РИА Новости, 19.02.2023

Исследование показало, где россияне дольше всего задерживались на отдых

Российские путешественники этой зимой из российских направлений дольше всего задерживались на отдых в Магадане, а из зарубежных - во Вьетнаме, на курортах... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:40

2023-02-19T11:40

2023-02-19T11:45

туризм

новости - туризм

россия

магадан

новый уренгой

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские путешественники этой зимой из российских направлений дольше всего задерживались на отдых в Магадане, а из зарубежных - во Вьетнаме, на курортах Таиланда и на Бали, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Аналитики сервиса проанализировали, в каких городах зимой россияне отдыхают дольше всего. Для этого были рассмотрены авиазаказы с вылетом из России по стране и миру в период с 1 декабря по 28 февраля и бронирования отелей в тот же период времени. "Оказалось, что зимой клиенты сервиса (по России - ред.) на наиболее длительный срок прилетают в Магадан: согласно бронированиям авиабилетов в обе стороны, там путешественники проводили в среднем 9,6 дня", - сообщили в сервисе. "На втором месте - Новый Уренгой, куда приезжают в среднем на 9,5 дня, а на третьем - Нальчик (9,2 дня). Чуть более девяти дней (9,1 дня) клиенты сервиса проводят в Барнауле, а 8,4 дня - в Орске. В Благовещенск прилетают на 8,2 дня", - рассказали в OneTwoTrip, добавив, что в Чите, Томске, Горно-Алтайске и Новокузнецке путешественники в среднем задерживаются не больше чем на восемь дней. Аналитики также выяснили, что среди полетов за границу, больше всего времени туристы из РФ проводят в Ханое. "Обратные билеты из столицы Вьетнама приобретаются в среднем через 35,5 дня после прилета. В Хошимине задерживаются на 27,2 дня, а в балийский Денпасар прилетают на 23,6 дня", - указали в сервисе. Там добавили, что довольно длительные поездки путешественники совершают в Таиланд, в частности на Самуи (22,7 дня) и в Бангкок (22,3). "Кроме того, немало времени проводят на Пхукете (21,3 дня), в Маниле (19,3 дня), Коломбо (18,8 дня), Куала-Лумпуре (18,4 дня) и Сингапуре (18,3 дня)", - заключили аналитики.

https://ria.ru/20230216/sanatorii-1852213333.html

https://ria.ru/20230219/otpusk-1852934564.html

россия

магадан

новый уренгой

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, россия, магадан, новый уренгой