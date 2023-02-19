Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией
Премьер Венгрии Орбан: санкции являются оружием военной политики, нацеленным против России
Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций, которые являются "оружием военной политики", нацеленным против России, но наносящим ущерб Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если Брюссель в любом случае хочет воевать, то ему надо бы бороться против инфляции. Он этого не делает... Санкции - это оружие военной политики Брюсселя. Целились в Россию, а попали в Европу", - написал Орбан в Facebook*.
По его словам, "брюссельские санкции" являются "вирусом", который вызвал в Европе болезнь под названием "санкционная инфляция".
Орбан напомнил, что в ЕС "обещали", что санкции приведут к завершению конфликта на Украине и что они не будут распространены на российскую энергетику, однако в обоих случаях произошло иначе. "Кроме того - мало кто об этом знает - в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Зря протестовали поляки и мы. Таким образом, повышение цен на газ немедленно сопровождается повышением цен на электроэнергию, даже если электроэнергия была произведена не с помощью газовых турбин, а с использованием солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии, угольных электростанций или атомной энергии", - написал он.
Глава венгерского правительства добавил, что в его стране предпринимаются меры для борьбы с инфляцией и работают социальные программы "для защиты семей и предприятий".
Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
18 февраля, 15:59Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций