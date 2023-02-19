Рейтинг@Mail.ru
Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/orban-1853029213.html
Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией
Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией - РИА Новости, 19.02.2023
Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией
Евросоюзу стоило бы заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций, которые являются "оружием военной политики", нацеленным против России, но... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:23
2023-02-19T22:23
россия
брюссель
европа
виктор орбан
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:73:2049:1225_1920x0_80_0_0_c23cbb777b331525de2969dbafc8e878.jpg
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций, которые являются "оружием военной политики", нацеленным против России, но наносящим ущерб Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, "брюссельские санкции" являются "вирусом", который вызвал в Европе болезнь под названием "санкционная инфляция". Орбан напомнил, что в ЕС "обещали", что санкции приведут к завершению конфликта на Украине и что они не будут распространены на российскую энергетику, однако в обоих случаях произошло иначе. "Кроме того - мало кто об этом знает - в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Зря протестовали поляки и мы. Таким образом, повышение цен на газ немедленно сопровождается повышением цен на электроэнергию, даже если электроэнергия была произведена не с помощью газовых турбин, а с использованием солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии, угольных электростанций или атомной энергии", - написал он. Глава венгерского правительства добавил, что в его стране предпринимаются меры для борьбы с инфляцией и работают социальные программы "для защиты семей и предприятий". Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230218/orban-1852898700.html
https://ria.ru/20230218/g7-1852863571.html
россия
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833317904_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_b286312602a3d1982b7170c4181ce211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, европа, виктор орбан, владимир путин, евросоюз
Россия, Брюссель, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, Евросоюз
22:23 19.02.2023
 
Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией

Премьер Венгрии Орбан: санкции являются оружием военной политики, нацеленным против России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций, которые являются "оружием военной политики", нацеленным против России, но наносящим ущерб Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если Брюссель в любом случае хочет воевать, то ему надо бы бороться против инфляции. Он этого не делает... Санкции - это оружие военной политики Брюсселя. Целились в Россию, а попали в Европу", - написал Орбан в Facebook*.
По его словам, "брюссельские санкции" являются "вирусом", который вызвал в Европе болезнь под названием "санкционная инфляция".
Орбан напомнил, что в ЕС "обещали", что санкции приведут к завершению конфликта на Украине и что они не будут распространены на российскую энергетику, однако в обоих случаях произошло иначе. "Кроме того - мало кто об этом знает - в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Зря протестовали поляки и мы. Таким образом, повышение цен на газ немедленно сопровождается повышением цен на электроэнергию, даже если электроэнергия была произведена не с помощью газовых турбин, а с использованием солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии, угольных электростанций или атомной энергии", - написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 20:44
Орбан: мир, в отличие от Европы, разделяет позицию Венгрии по санкциям
Глава венгерского правительства добавил, что в его стране предпринимаются меры для борьбы с инфляцией и работают социальные программы "для защиты семей и предприятий".
Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
18 февраля, 15:59
Главы МИД G7 договорились об усилении антироссийских санкций
 
РоссияБрюссельЕвропаВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала