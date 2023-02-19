https://ria.ru/20230219/orban-1853029213.html

Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией

Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией - РИА Новости, 19.02.2023

Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией

Евросоюзу стоило бы заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций, которые являются "оружием военной политики", нацеленным против России, но... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:23

2023-02-19T22:23

2023-02-19T22:23

россия

брюссель

европа

виктор орбан

владимир путин

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюзу стоило бы заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых санкций, которые являются "оружием военной политики", нацеленным против России, но наносящим ущерб Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, "брюссельские санкции" являются "вирусом", который вызвал в Европе болезнь под названием "санкционная инфляция". Орбан напомнил, что в ЕС "обещали", что санкции приведут к завершению конфликта на Украине и что они не будут распространены на российскую энергетику, однако в обоих случаях произошло иначе. "Кроме того - мало кто об этом знает - в Брюсселе привязали цену на газ и цену на электроэнергию. Зря протестовали поляки и мы. Таким образом, повышение цен на газ немедленно сопровождается повышением цен на электроэнергию, даже если электроэнергия была произведена не с помощью газовых турбин, а с использованием солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии, угольных электростанций или атомной энергии", - написал он. Глава венгерского правительства добавил, что в его стране предпринимаются меры для борьбы с инфляцией и работают социальные программы "для защиты семей и предприятий". Власти Венгрии ранее неоднократно заявляли, что не поддержат любые санкции против российской энергетики. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230218/orban-1852898700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, брюссель, европа, виктор орбан, владимир путин, евросоюз