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СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrely-1853030578.html
СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ
СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2023
СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ
Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, при которых погибли люди, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:37
2023-02-19T22:37
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, при которых погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Накануне в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области погиб ребенок, девочке было 12 лет. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в село прилетело 9 артиллерийских снарядов, они повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб по последним данным информирует об одном погибшем и 11 пострадавших. "Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территорий Белгородской области и Ворошиловского района Донецка", - говорится в сообщении СК России.
https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html
белгородская область
донецк
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белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
22:37 19.02.2023
 
СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, при которых погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Накануне в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области погиб ребенок, девочке было 12 лет. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в село прилетело 9 артиллерийских снарядов, они повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину.
В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб по последним данным информирует об одном погибшем и 11 пострадавших.
"Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территорий Белгородской области и Ворошиловского района Донецка", - говорится в сообщении СК России.
Работа сотрудников СК на месте обстрела в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 20:26Специальная военная операция на Украине
Сотрудники СК обследовали место обстрела частного сектора в Мелитополе
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)ДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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