https://ria.ru/20230219/obstrely-1853030578.html

СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.02.2023

СК расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны ВСУ

Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, при которых погибли люди, сообщается в... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:37

2023-02-19T22:37

2023-02-19T22:37

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрелы Донецка и Белгородской области со стороны украинских войск, при которых погибли люди, сообщается в телеграм-канале ведомства. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Накануне в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области погиб ребенок, девочке было 12 лет. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в село прилетело 9 артиллерийских снарядов, они повредили три частных дома, одну хозпостройку и машину. В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб по последним данным информирует об одном погибшем и 11 пострадавших. "Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов украинскими боевиками территорий Белгородской области и Ворошиловского района Донецка", - говорится в сообщении СК России.

https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html

белгородская область

донецк

донецкая народная республика

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белгородская область, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика