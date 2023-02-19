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Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrely-1852966880.html
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку
Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 29 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:10
2023-02-19T14:10
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 29 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.17 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, из подконтрольных Киеву населенных пунктов Галициновка, Курахово, Нетайлово, Авдеевка, Ласточкино и Орловка с 12.50 до 13.45 украинские войска выпустили по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка, а также Червоногвардейскому району Макеевки 23 снаряда калибром 152 и 155 мм. В результате обстрелов в Петровском районе обесточено восемь трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 800 абонентов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика
14:10 19.02.2023
 
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку

Украинские войска за полтора часа выпустили по 29 снарядов по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 29 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.17 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Кроме того, из подконтрольных Киеву населенных пунктов Галициновка, Курахово, Нетайлово, Авдеевка, Ласточкино и Орловка с 12.50 до 13.45 украинские войска выпустили по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка, а также Червоногвардейскому району Макеевки 23 снаряда калибром 152 и 155 мм.
В результате обстрелов в Петровском районе обесточено восемь трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 800 абонентов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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