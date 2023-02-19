https://ria.ru/20230219/obstrely-1852966880.html

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Донецк и Макеевку

Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 29 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:10

2023-02-19T14:10

2023-02-19T14:10

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили по Донецку и Макеевке 29 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.17 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Кроме того, из подконтрольных Киеву населенных пунктов Галициновка, Курахово, Нетайлово, Авдеевка, Ласточкино и Орловка с 12.50 до 13.45 украинские войска выпустили по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка, а также Червоногвардейскому району Макеевки 23 снаряда калибром 152 и 155 мм. В результате обстрелов в Петровском районе обесточено восемь трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались 800 абонентов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, макеевка, донецкая народная республика