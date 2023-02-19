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Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrel-1853032238.html
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска в воскресенье в период с 20.25 по 22.05 выпустили по Донецку 26 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:53
2023-02-19T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период с 20.25 по 22.05 выпустили по Донецку 26 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелам подверглись Киевский район, в направлении которого было выпущено 12 снарядов, и Петровский район, по которому выпустили 14 снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
петровский район
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Последствия обстрела центра Донецка
Первые кадры последствий обстрела центра Донецка
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период с 20.25 по 22.05 выпустили по Донецку 26 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-02-19T22:53
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22:53 19.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку 26 снарядов

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023
Последствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье в период с 20.25 по 22.05 выпустили по Донецку 26 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелам подверглись Киевский район, в направлении которого было выпущено 12 снарядов, и Петровский район, по которому выпустили 14 снарядов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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